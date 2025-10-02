Τεράστια κρίση η λειψυδρία, η λύση είναι να φύγει η πρωτεύουσα από την Τεχεράνη, παραδέχεται ο πρόεδρος του Ιράν
Ιράν Λειψυδρία Τεχεράνη

Στο παρελθόν και άλλοι πρόεδροι έχουν θέσει το ζήτημα μεταφοράς της πρωτεύουσας, αλλά η διαρκής κρίση με την έλλειψη νερού έχει ξαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο

Ο πρόεδρος του Ιράν σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι το Ιράν δεν έχει άλλη επιλογή από το να μεταφέρει την πρωτεύουσά του από την Τεχεράνη στο νότιο τμήμα της χώρας, λόγω της υπερβολικής επέκτασης της πόλης, της έλλειψης επαρκών αποθεμάτων νερού και της αυξανόμενης απειλής καθίζησης του εδάφους.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε υποβάλει πέρυσι την πρόταση στον ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Παραδέχτηκε ότι η πρόταση επικρίθηκε πολύ, όπως αναφέρει ο Guardian, αλλά υποστήριξε ότι η συσσώρευση κρίσεων για τους κρίσιμους πόρους ήταν τόσο σοβαρή ώστε το Ιράν να μην έχει άλλη επιλογή από το να μεταφέρει την πρωτεύουσα στον νότο.

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα απαιτούν από εμάς να κατευθύνουμε την πορεία ανάπτυξης προς τον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη, το Καράτζ και το Καζβίν αντιμετωπίζουν σήμερα κρίση νερού που δεν μπορεί να λυθεί εύκολα».

Η Τεχεράνη έχει πλέον πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους και καταναλώνει σχεδόν το ένα τέταρτο των υδάτινων πόρων του Ιράν.

Στο παρελθόν και άλλοι πρόεδροι έχουν θέσει το ζήτημα μεταφοράς της πρωτεύουσας, όπως ο Χασάν Ρουχανί, ο οποίος έφτασε ακόμη και στο σημείο να καταρτίσει και σχέδιο με επιλογές.

Όπως είπε ο πρόεδρος, πέρυσι η βροχόπτωση ήταν 140 χιλιοστά, ενώ το κανονικό είναι 260, άρα η βροχόπτωση έχει μειωθεί κατά περίπου 50 έως 60%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η βροχόπτωση το 2025 θα είναι λίγο κάτω από 100 χιλιοστά.

Τα φράγματα παρέχουν κανονικά το 70% του νερού της πρωτεύουσας, ενώ το υπόλοιπο 30% προέρχονταν από υπόγειους πόρους. Ωστόσο, οι μειωμένες βροχοπτώσεις και η αυξημένη εξάτμιση έχουν μειώσει το μερίδιο του νερού και έχουν αυξήσει την πίεση στα υπόγεια ύδατα.


