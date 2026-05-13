Το Ιράν ζητά την άμεση απελευθέρωση των τεσσάρων πολιτών του που συνελήφθησαν στο Κουβέιτ
Η ενέργεια έγινε κοντά σε νησί από όπου επιτίθενται οι Ιρανοί, γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπας Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέκρινε το Κουβέιτ για την «παράνομη επίθεση» σε ιρανικό σκάφος και τη σύλληψη τεσσάτων Ιρανών στον Περσικό Κόλπο.

Σε ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι η Τεχεράνη απαιτεί την άμεση απελευθέρωσή τους και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει.

Όπως γράφει: «Σε μια σαφή προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια, το Κουβέιτ επιτέθηκε παράνομα σε ιρανικό σκάφος και συνέλαβε 4 πολίτες μας στον Περσικό Κόλπο. Αυτή η παράνομη ενέργεια έλαβε χώρα κοντά σε νησί που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για να επιτεθούν στο Ιράν.

» Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των υπηκόων μας και διατηρούμε το δικαίωμα να αντιδράσουμε».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες Τρίτη από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, η Τεχεράνη καταδίκασε τη σύλληψη των τεσσάρων Ιρανών στο Κουβέιτ που φέρονται να ομολόγησαν ότι είναι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε «εχθρικές ενέργειες» εναντίον της χώρας.
