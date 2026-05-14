Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Νταμπλούχος Ιταλίας η Ίντερ, 2-0 τη Λάτσιο στον τελικό του Coppa Italia στο «Ολίμπικο», δείτε τα γκολ
Νταμπλούχος Ιταλίας η Ίντερ, 2-0 τη Λάτσιο στον τελικό του Coppa Italia στο «Ολίμπικο», δείτε τα γκολ
Οι νερατζούρι χάρη στο αυτογκόλ του Μάρουσιτς στο 14΄ και το τέρμα του Μαρτίνες στο 34 πανηγύρισαν το 10 Κύπελλο στην Ιστορία τους
Σεζόν (2025/2026) όνειρο για την Ίντερ του Κριστιάν Κίβου. Μετά την κατάκτηση του «σκουντέτο» οι «νερατζούρι» πήραν και το Coppa Italia επικρατώντας στον τελικό του «Ολίμπικο» με σκορ 2-0 επί της Λάτσιο.
Η «σεμνή τελετή» στο καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης είχε επί της ουσίας τελειώσει από το πρώτο 45λεπτο, όταν με το αυτογκόλ του Μάρουσιτς στο 14' και του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 34' οι πρωταθλητές πήραν ξεκάθαρο προβάδισμα, φτάνοντας εύκολα στο στόχο τους και πανηγυρίζοντας τον 10ο τίτλο στην Ιστορία τους.
Οι τελικοί του Κυπέλλου Ιταλίας από το 1922 μέχρι σήμερα:
1921/22 Βάντο - Ουντινέζε 1-0 (παράταση)
1935/36 Τορίνο - Αλεσάντρια 5-1
1936/37 Τζένοα - Ρόμα 1-0
1937/38 Γιουβέντους - Τορίνο 3-1 2-1
1938/39 Ιντερ - Νοβάρα 2-1
1939/40 Φιορεντίνα - Τζένοα 1-0
1940/41 Βενέτσια - Ρόμα 3-3 (παράταση)
Βενέτσια - Ρόμα 1-0 (επαναληπτικός)
Η «σεμνή τελετή» στο καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης είχε επί της ουσίας τελειώσει από το πρώτο 45λεπτο, όταν με το αυτογκόλ του Μάρουσιτς στο 14' και του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 34' οι πρωταθλητές πήραν ξεκάθαρο προβάδισμα, φτάνοντας εύκολα στο στόχο τους και πανηγυρίζοντας τον 10ο τίτλο στην Ιστορία τους.
Οι τελικοί του Κυπέλλου Ιταλίας από το 1922 μέχρι σήμερα:
1921/22 Βάντο - Ουντινέζε 1-0 (παράταση)
1935/36 Τορίνο - Αλεσάντρια 5-1
1936/37 Τζένοα - Ρόμα 1-0
1937/38 Γιουβέντους - Τορίνο 3-1 2-1
1938/39 Ιντερ - Νοβάρα 2-1
1939/40 Φιορεντίνα - Τζένοα 1-0
1940/41 Βενέτσια - Ρόμα 3-3 (παράταση)
Βενέτσια - Ρόμα 1-0 (επαναληπτικός)
1941/42 Γιουβέντους - Μίλαν 1-1 (παράταση)
Γιουβέντους - Μίλαν 4-1 (επαναληπτικός)
1942/43 Τορίνο - Βενέτσια 4-0
1957/58 Λάτσιο - Φιορεντίνα 1-0
1958/59 Γιουβέντους - Ιντερ 4-1
1959/60 Γιουβέντους - Φιορεντίνα 3-2 (παράταση)
1960/61 Φιορεντίνα - Λάτσιο 2-0
1961/62 Νάπολι - ΣΠΑΛ 2-1
1962/63 Αταλάντα - Τορίνο 3-1
1963/64 Ρόμα - Τορίνο 0-0 (παράταση)
Ρόμα - Τορίνο 1-0 (επαναληπτικός)
1964/65 Γιουβέντους - Ιντερ 1-0
1965/66 Φιορεντίνα - Καταντζάρο 2-1 (παράταση)
1966/67 Μίλαν - Πάντοβα 1-0
1967/68 Τορίνο (Σε όμιλο)
1968/69 Ρόμα (Σε όμιλο)
1969/70 Μπολόνια (Σε όμιλο)
1970/71 Τορίνο (Σε όμιλο)
1971/72 Μίλαν - Νάπολι 2-0
1972/73 Μίλαν - Γιουβέντους 1-1 (5-2 στα πέναλτι)
1973/74 Μπολόνια - Παλέρμο 0-0 (5-4 στα πέναλτι)
1974/75 Φιορεντίνα - Μίλαν 3-2
1975/76 Νάπολι - Βερόνα 4-0
1976/77 Μίλαν - Ιντερ 2-0
1977/78 Ιντερ - Νάπολι 2-1
1978/79 Γιουβέντους - Παλέρμο 2-1 (παράταση)
1979/80 Ρόμα - Τορίνο 0-0 (3-2 στα πέναλτι)
1980/81 Ρόμα - Τορίνο 1-1 1-1 (5-3 στα πέναλτι)
1981/82 Ιντερ - Τορίνο 1-0 1-1
1982/83 Γιουβέντους - Βερόνα 0-2 3-0 (παράταση)
1983/84 Ρόμα - Βερόνα 1-1 1-0
1984/85 Σαμπντόρια - Μίλαν 1-0 2-1
1985/86 Ρόμα - Σαμπντόρια 1-2 2-0
1986/87 Νάπολι - Αταλάντα 3-0 1-0
1987/88 Σαμπντόρια - Τορίνο 2-0 1-2 (παράταση)
1988/89 Σαμπντόρια - Νάπολι 0-1 4-0
1989/90 Γιουβέντους - Μίλαν 0-0 1-0
1990/91 Ρόμα - Σαμπντόρια 3-1 1-1
1991/92 Πάρμα - Γιουβέντους 0-1 2-0
1992/93 Τορίνο - Ρόμα 3-0 2-5
1993/94 Σαμπντόρια - Ανκόνα 0-0 6-1
1994/95 Γιουβέντους - Πάρμα 2-0 1-0
1995/96 Φιορεντίνα - Αταλάντα 1-0 2-0
1996/97 Βιτσέντζα - Νάπολι 0-1 3-0 (παράταση)
1997/98 Λάτσιο - Μίλαν 0-1 3-1
1998/99 Πάρμα - Φιορεντίνα 1-1 2-2
1999/00 Λάτσιο - Ιντερ 2-1 0-0
2000/01 Φιορεντίνα - Πάρμα 1-0 1-1
2001/02 Πάρμα - Γιουβέντους 1-0 1-2
2002/03 Μίλαν - Ρόμα 4-1 2-2
2003/04 Λάτσιο - Γιουβέντους 2-0 2-2
2004/05 Ιντερ - Ρόμα 2-0 1-0
2005/06 Ιντερ - Ρόμα 1-1 3-1
2006/07 Ρόμα - Ιντερ 6-2 1-2
2007/08 Ρόμα - Ιντερ 2-1
2008/09 Λάτσιο - Σαμπντόρια 1-1 (6-5 πέναλτι)
2009/10 Ιντερ - Ρόμα 1-0
2010/11 Ιντερ - Παλέρμο 3-1
2011/12 Νάπολι - Γιουβέντους 2-0
2012/13 Λάτσιο - Ρόμα 1-0
2013/14 Νάπολι - Φιορεντίνα 3-1
2014/15 Γιουβέντους - Λάτσιο 2-1 (παράταση)
2015/16 Γιουβέντους - Μίλαν 1-0 (παράταση)
2016/17 Γιουβέντους - Λάτσιο 2-0
2017/18 Γιουβέντους - Μίλαν 4-0
2018/19 Λάτσιο - Αταλάντα 2-0
2019/20 Νάπολι - Γιουβέντους 0-0 (4-2 πέναλτι)
2020/21 Γιουβέντους - Αταλάντα 2-1
2021/22 Ιντερ - Γιουβέντους 4-2 (παράταση)
2022/23 Ιντερ - Φιορεντίνα 2-1
2023/24 Γιουβέντους - Αταλάντα 1-0
2024/25 Μίλαν - Μπολόνια 0-1
2025/26 Λάτσιο - Ίντερ 0-2
Η λίστα με τους τροπαιούχους:
15 τρόπαια: Γιουβέντους
10 τρόπαια: Ίντερ
9 τρόπαια: Ρόμα
7 τρόπαια: Λάτσιο
6 τρόπαια: Νάπολι, Φιορεντίνα
5 τρόπαια: Τορίνο, Μίλαν
4 τρόπαια: Σαμπντόρια
3 τρόπαια: Πάρμα, Μπολόνια
1 τρόπαιo: Αταλάντα, Βιτσέντζα, Βενέτσια, Τζένοα, Βάντο
Γιουβέντους - Μίλαν 4-1 (επαναληπτικός)
1942/43 Τορίνο - Βενέτσια 4-0
1957/58 Λάτσιο - Φιορεντίνα 1-0
1958/59 Γιουβέντους - Ιντερ 4-1
1959/60 Γιουβέντους - Φιορεντίνα 3-2 (παράταση)
1960/61 Φιορεντίνα - Λάτσιο 2-0
1961/62 Νάπολι - ΣΠΑΛ 2-1
1962/63 Αταλάντα - Τορίνο 3-1
1963/64 Ρόμα - Τορίνο 0-0 (παράταση)
Ρόμα - Τορίνο 1-0 (επαναληπτικός)
1964/65 Γιουβέντους - Ιντερ 1-0
1965/66 Φιορεντίνα - Καταντζάρο 2-1 (παράταση)
1966/67 Μίλαν - Πάντοβα 1-0
1967/68 Τορίνο (Σε όμιλο)
1968/69 Ρόμα (Σε όμιλο)
1969/70 Μπολόνια (Σε όμιλο)
1970/71 Τορίνο (Σε όμιλο)
1971/72 Μίλαν - Νάπολι 2-0
1972/73 Μίλαν - Γιουβέντους 1-1 (5-2 στα πέναλτι)
1973/74 Μπολόνια - Παλέρμο 0-0 (5-4 στα πέναλτι)
1974/75 Φιορεντίνα - Μίλαν 3-2
1975/76 Νάπολι - Βερόνα 4-0
1976/77 Μίλαν - Ιντερ 2-0
1977/78 Ιντερ - Νάπολι 2-1
1978/79 Γιουβέντους - Παλέρμο 2-1 (παράταση)
1979/80 Ρόμα - Τορίνο 0-0 (3-2 στα πέναλτι)
1980/81 Ρόμα - Τορίνο 1-1 1-1 (5-3 στα πέναλτι)
1981/82 Ιντερ - Τορίνο 1-0 1-1
1982/83 Γιουβέντους - Βερόνα 0-2 3-0 (παράταση)
1983/84 Ρόμα - Βερόνα 1-1 1-0
1984/85 Σαμπντόρια - Μίλαν 1-0 2-1
1985/86 Ρόμα - Σαμπντόρια 1-2 2-0
1986/87 Νάπολι - Αταλάντα 3-0 1-0
1987/88 Σαμπντόρια - Τορίνο 2-0 1-2 (παράταση)
1988/89 Σαμπντόρια - Νάπολι 0-1 4-0
1989/90 Γιουβέντους - Μίλαν 0-0 1-0
1990/91 Ρόμα - Σαμπντόρια 3-1 1-1
1991/92 Πάρμα - Γιουβέντους 0-1 2-0
1992/93 Τορίνο - Ρόμα 3-0 2-5
1993/94 Σαμπντόρια - Ανκόνα 0-0 6-1
1994/95 Γιουβέντους - Πάρμα 2-0 1-0
1995/96 Φιορεντίνα - Αταλάντα 1-0 2-0
1996/97 Βιτσέντζα - Νάπολι 0-1 3-0 (παράταση)
1997/98 Λάτσιο - Μίλαν 0-1 3-1
1998/99 Πάρμα - Φιορεντίνα 1-1 2-2
1999/00 Λάτσιο - Ιντερ 2-1 0-0
2000/01 Φιορεντίνα - Πάρμα 1-0 1-1
2001/02 Πάρμα - Γιουβέντους 1-0 1-2
2002/03 Μίλαν - Ρόμα 4-1 2-2
2003/04 Λάτσιο - Γιουβέντους 2-0 2-2
2004/05 Ιντερ - Ρόμα 2-0 1-0
2005/06 Ιντερ - Ρόμα 1-1 3-1
2006/07 Ρόμα - Ιντερ 6-2 1-2
2007/08 Ρόμα - Ιντερ 2-1
2008/09 Λάτσιο - Σαμπντόρια 1-1 (6-5 πέναλτι)
2009/10 Ιντερ - Ρόμα 1-0
2010/11 Ιντερ - Παλέρμο 3-1
2011/12 Νάπολι - Γιουβέντους 2-0
2012/13 Λάτσιο - Ρόμα 1-0
2013/14 Νάπολι - Φιορεντίνα 3-1
2014/15 Γιουβέντους - Λάτσιο 2-1 (παράταση)
2015/16 Γιουβέντους - Μίλαν 1-0 (παράταση)
2016/17 Γιουβέντους - Λάτσιο 2-0
2017/18 Γιουβέντους - Μίλαν 4-0
2018/19 Λάτσιο - Αταλάντα 2-0
2019/20 Νάπολι - Γιουβέντους 0-0 (4-2 πέναλτι)
2020/21 Γιουβέντους - Αταλάντα 2-1
2021/22 Ιντερ - Γιουβέντους 4-2 (παράταση)
2022/23 Ιντερ - Φιορεντίνα 2-1
2023/24 Γιουβέντους - Αταλάντα 1-0
2024/25 Μίλαν - Μπολόνια 0-1
2025/26 Λάτσιο - Ίντερ 0-2
Η λίστα με τους τροπαιούχους:
15 τρόπαια: Γιουβέντους
10 τρόπαια: Ίντερ
9 τρόπαια: Ρόμα
7 τρόπαια: Λάτσιο
6 τρόπαια: Νάπολι, Φιορεντίνα
5 τρόπαια: Τορίνο, Μίλαν
4 τρόπαια: Σαμπντόρια
3 τρόπαια: Πάρμα, Μπολόνια
1 τρόπαιo: Αταλάντα, Βιτσέντζα, Βενέτσια, Τζένοα, Βάντο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα