Premier League: «Ζωντανή» για τον τίτλο η Μάντσεστερ Σίτι, 3-0 την Κρίσταλ Πάλας, δείτε τα γκολ

Οι «Πολίτες» βρέθηκαν στο -2 από την Άρσεναλ δυο στροφές πριν το τέλος και ελπίζουν σε στραβοπάτημα των κανονιέρηδων για να... κλέψουν το πρωτάθλημα
Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το καθήκον της στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 31ης αγωνιστικής απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Επικράτησε με 3-0 στο «Έτιχαντ», μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και η μάχη για τον τίτλο στην Premier League θα συνεχιστεί, όπως όλα δείχνουν, μέχρι το φινάλε.
Με τα γκολ των Σεμένιο και Μαρμούς μέσα σε εννέα λεπτά στο πρώτο 45λεπτο η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε... αέρα δύο τερμάτων και στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε ελπίζει ότι θα κάνει το 2 στα 2 και παράλληλα σε «στραβοπάτημα» των «κανονιέρηδων» για να «κλέψει» τον τίτλο.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 31ης αγωνιστικής στην Premier League έχουν ως εξής:
Γουλβς-Άρσεναλ 2-2 (61΄ Μπουένο, 90+4΄ Εντόζι - 5΄ Σάκα, 56΄ Ινκαπιέ)
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (67΄ Κρίστι, 81΄ πεν. Κρουπί - 61' πεν. Φερνάντες, 71΄ αυτ. Χιλ)
Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-1 (14΄, 56΄ Γουέλμπεκ - 30΄ Κέρκεζ)
Φούλαμ-Μπέρνλι 3-1 (67΄ Κινγκ, 73΄ Γουίλσον, 90+5΄ πεν. Χιμένες - 60΄ Φλέμινγκ)
Έβερτον-Τσέλσι 3-0 (33΄, 62΄ Μπέτο, 76΄ Εντιαγέ)
Λιντς-Μπρέντφορντ 0-0
Νιούκαστλ-Σάντερλαντ 1-2 (10΄ Γκόρντον - 57΄ Ταλμπί, 90΄ Μπρόμπεϊ)
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ 2-0 (15΄ ΜακΓκίν, 68΄ Γουότκινς)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)
Άρσεναλ 79 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 77 --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 65 --Champions League--
Λίβερπουλ 59
Άστον Βίλα 59
Μπόρνμουθ 55
Μπράιτον 53
Μπρέντφορντ 51
Τσέλσι 49
Έβερτον 49
Φούλαμ 48
Σάντερλαντ 48
Νιούκαστλ 46
Λιντς 44
Κρίσταλ Πάλας 44
Νότιγχαμ Φόρεστ 43
Τότεναμ 38
Γουέστ Χαμ 36
Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--
