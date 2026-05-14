Τα Εμιράτα διαψεύδουν τη μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Εν τω μεταξύ, η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα,κατά της διάρκεια του πολέμου για να συντονίσει τις ενέργειες των δύο πλευρών.Το Ισραήλ και τα Εμιράτα φέρονται να συντόνισαν επίθεση σε μεγάλο ιρανικό πετροχημική εγκατάσταση.Πρόκειται για μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.Την Τρίτη, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ αποκάλυψε ότι το εβραϊκό κράτοςγια τον χειρισμό τους. Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου δεν επιβεβαιώνει αυτήν την πληροφορία.Τα Εμιράτα έμπαιναν σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Άμπου Ντάμπι ανέφερε αρκετές φορές ότι δέχτηκε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν.