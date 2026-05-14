Τα Εμιράτα διαψεύδουν τη μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω πολέμου με το Ιράν
Τα Εμιράτα διαψεύδουν τη μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω πολέμου με το Ιράν
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ χαρακτήρισε «αβάσιμες» τις αναφορές για μυστική συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ
Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αποκάλυψε χθες Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.
Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες, συμπλήρωσε.
Τα ΗΑΕ είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αποκάλυψε χθες Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.
Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες, συμπλήρωσε.
Τα ΗΑΕ είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Εν τω μεταξύ, η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, επισκέφτηκε τα Εμιράτα τουλάχιστον δύο φορές κατά της διάρκεια του πολέμου για να συντονίσει τις ενέργειες των δύο πλευρών.
Το Ισραήλ και τα Εμιράτα φέρονται να συντόνισαν επίθεση σε μεγάλο ιρανικό πετροχημική εγκατάσταση.
Πρόκειται για μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
Την Τρίτη, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ αποκάλυψε ότι το εβραϊκό κράτος έστειλε στα ΗΑΕ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας (Iron Dome) και προσωπικό για τον χειρισμό τους. Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου δεν επιβεβαιώνει αυτήν την πληροφορία.
Τα Εμιράτα έμπαιναν σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Άμπου Ντάμπι ανέφερε αρκετές φορές ότι δέχτηκε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν.
Το Ισραήλ και τα Εμιράτα φέρονται να συντόνισαν επίθεση σε μεγάλο ιρανικό πετροχημική εγκατάσταση.
Πρόκειται για μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
Την Τρίτη, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ αποκάλυψε ότι το εβραϊκό κράτος έστειλε στα ΗΑΕ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας (Iron Dome) και προσωπικό για τον χειρισμό τους. Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου δεν επιβεβαιώνει αυτήν την πληροφορία.
Τα Εμιράτα έμπαιναν σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Άμπου Ντάμπι ανέφερε αρκετές φορές ότι δέχτηκε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα