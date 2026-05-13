Κρυφά στα Εμιράτα ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, συναντήθηκε με τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ
Κρυφά στα Εμιράτα ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, συναντήθηκε με τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ
Η άγνωστη ως σήμερα συνάντηση, που έγινε στα τέλη Μαρτίου, οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.
Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες.
Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί και το 2018, με τον Νετανιάχου να μεταβαίνει μυστικά στη χώρα.
Εν τω μεταξύ, η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, επισκέφτηκε τα Εμιράτα τουλάχιστον δύο φορές κατά της διάρκεια του πολέμου για να συντονίσει τις ενέργειες των δύο πλευρών.
Το Ισραήλ και τα Εμιράτα φέρονται να συντόνισαν επίθεση σε μεγάλο ιρανικό πετροχημική εγκατάσταση.
Πρόκειται για μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
Την Τρίτη, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ αποκάλυψε ότι το εβραϊκό κράτος έστειλε στα ΗΑΕ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας (Iron Dome) και προσωπικό για τον χειρισμό τους. Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου δεν επιβεβαιώνει αυτήν την πληροφορία.
Τα Εμιράτα έμπαιναν σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Άμπου Ντάμπι ανέφερε αρκετές φορές ότι δέχτηκε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.
Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες.
This was Bibi's secret visit to Al-Ain, UAE for MBZ meeting, mid-warhttps://t.co/2gu3M90ujh— avi scharf (@avischarf) May 13, 2026
Εν τω μεταξύ, η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, επισκέφτηκε τα Εμιράτα τουλάχιστον δύο φορές κατά της διάρκεια του πολέμου για να συντονίσει τις ενέργειες των δύο πλευρών.
Το Ισραήλ και τα Εμιράτα φέρονται να συντόνισαν επίθεση σε μεγάλο ιρανικό πετροχημική εγκατάσταση.
Πρόκειται για μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
Την Τρίτη, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ αποκάλυψε ότι το εβραϊκό κράτος έστειλε στα ΗΑΕ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας (Iron Dome) και προσωπικό για τον χειρισμό τους. Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου δεν επιβεβαιώνει αυτήν την πληροφορία.
Τα Εμιράτα έμπαιναν σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Άμπου Ντάμπι ανέφερε αρκετές φορές ότι δέχτηκε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα