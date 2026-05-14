Γιανάι κατά Άταμαν: «Ασεβές και εξοργιστικό αυτό που είπε για τον Σορτς, οι παίκτες ένιωσαν ότι δεν έχουν προπονητή»
Γιανάι κατά Άταμαν: «Ασεβές και εξοργιστικό αυτό που είπε για τον Σορτς, οι παίκτες ένιωσαν ότι δεν έχουν προπονητή»
Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ επιτέθηκε στον προπονητή του Παναθηναϊκού για τις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια
Η Βαλένθια ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή στην προημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό, επιστρέφοντας από το 0-2 και σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά το 81-64 επί των «πράσινων» στη Roig Arena.
Ο Παναθηναϊκός απέτυχε να προκριθεί στο Final Four, με τον Εργκίν Άταμαν να ξεσπά στο ημίχρονο του αγώνα με τους Ισπανούς κατά του Τι Τζέι Σορτς. Μιλώντας για την απόδοση του «τριφυλλιού», ανέφερε στο flash interview: «Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε».
Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός στο Twitter, επιτέθηκε στον Άταμαν για τη στάση προς τον παίκτη του. «Ασεβές και εξοργιστικό… παρεμπιπτόντως, κόουτς Άταμαν, απ’ ό,τι άκουσα, οι παίκτες σου ένιωσαν ότι δεν έχουν προπονητή» ήταν το σχόλιο του διοικητικού ηγέτη της Χάποελ προς τον κόουτς των «πράσινων».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Παναθηναϊκός απέτυχε να προκριθεί στο Final Four, με τον Εργκίν Άταμαν να ξεσπά στο ημίχρονο του αγώνα με τους Ισπανούς κατά του Τι Τζέι Σορτς. Μιλώντας για την απόδοση του «τριφυλλιού», ανέφερε στο flash interview: «Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε».
Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός στο Twitter, επιτέθηκε στον Άταμαν για τη στάση προς τον παίκτη του. «Ασεβές και εξοργιστικό… παρεμπιπτόντως, κόουτς Άταμαν, απ’ ό,τι άκουσα, οι παίκτες σου ένιωσαν ότι δεν έχουν προπονητή» ήταν το σχόλιο του διοικητικού ηγέτη της Χάποελ προς τον κόουτς των «πράσινων».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα