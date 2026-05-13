Έξι νεκροί σε μαζική επίθεση της Ρωσίας με 800 drones στην Ουκρανία, νέα συμφωνία Κιέβου με Λιθουανία για τα UAV
⚡️Update: Russia launches over 800 drones in daytime mass attack on Ukraine, at least 6 killed.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 13, 2026
President Volodymyr Zelensky called the attack "one of the longest massive Russian attacks against Ukraine," saying Moscow was deliberately trying to "spoil the overall political…
Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως δεν θεωρεί τυχαίο το γεγονός ότι οι επιθέσεις συνέπεσαν χρονικά με την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. «Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι μια από τις πιο μαζικές και παρατεταμένες ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας σημειώθηκε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφθανε στην Κίνα για μια επίσκεψη από την οποία αναμένονται πολλά», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
It certainly cannot be called a coincidence that one of the longest massive Russian attacks against Ukraine takes place precisely at the time when the President of the United States arrived for a visit to China – a visit from which much is expected. In this difficult geopolitical… pic.twitter.com/lggXvoAJtS— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026
Επεσήμανε εξάλλου ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως περιοχές της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, καλώντας για άλλη μια φορά τους συμμάχους «να ασκήσουν πραγματική πίεση» στη Μόσχα προκειμένου να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις.
Ουκρανία και Λιθουανία υπέγραψαν συμφωνία στον τομέα των drones δήλωσε σήμερα ο Ζελένσκι«Ομάδα εμπειρογνωμόνων του ουκρανικού στρατού θα εργασθεί στη Λιθουανία για την ανάπτυξη των αναγκαίων δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφάλεια, για να αντιμετωπισθούν οι σύγχρονες απειλές και να ενισχυθεί η ασφάλεια των χωρών μας και ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μετά την συνάντησή του με τον Λιθουανό ομόλογό του στο Βουκουρέστι.
I met with the President of Latvia, @EdgarsRinkevics. Security cooperation was our main focus. We count on signing an agreement with Latvia in the Drone Deal format to build a multi-layered air defense system against different types of threats. I proposed this cooperation to the… pic.twitter.com/OiJb6nKup8— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026
«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές και πρέπει να τις ξεπεράσουμε μαζί», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.
