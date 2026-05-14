ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Καταγγέλλει επεισόδια στη Σχολή Οικονομικών του ΕΚΠΑ
Η φοιτητική παράταξη κάνει λόγο για επιθέσεις και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.
Συγκεκριμένα, ομάδα μελών της Πανσπουδαστικής, της φοιτητικής παράταξης του ΚΚΕ, εισέβαλε καταδρομικά στον χώρο της καταμέτρησης του Οικονομικού, προκαλώντας ένταση και επιχειρώντας να διαταράξει τη δημοκρατική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν επιθέσεις και βιαιοπραγίες εις βάρος στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και τη διακομιδή στελεχών στο νοσοκομείο.
Τέτοιες πρακτικές βίας, εκφοβισμού και τραμπουκισμού δεν έχουν καμία θέση στα ελληνικά Πανεπιστήμια και προσβάλλουν ευθέως τη δημοκρατική λειτουργία των φοιτητικών Συλλόγων. Η ελεύθερη έκφραση και η ανεμπόδιστη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για κάθε δημοκρατικό Πανεπιστήμιο.
Καλούμε όλες τις φοιτητικές δυνάμεις και κάθε δημοκρατικό πολίτη να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες και να σταθούν απέναντι σε κάθε μορφή πολιτικής βίας μέσα στις σχολές.
Η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα τη δημοκρατία, την ασφάλεια των φοιτητών και την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, έντασης και υπονόμευσης της δημοκρατικής διαδικασίας.
