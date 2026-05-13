Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον χανταϊό: Σε περίπτωση επιδημίας έχουμε απόθεμα σε μάσκες για τρεις μήνες
Η Στεφανί Ριστ δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν συντρέχει λόγος να γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους δημόσιους χώρους, ούτε να περιορίσουν οι Γάλλοι πολίτες τα ταξίδια τους και γενικότερα τις μετακινήσεις τους

Καθησυχαστική ως προς τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού στη Γαλλία εμφανίστηκε η υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, κατά τη διάρκεια της σημερινής ακρόασής της ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επιδημίας, η χώρα έχει απόθεμα σε μάσκες για τρεις μήνες.

Η Γαλλίδα υπουργός δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους δημόσιους χώρους, ούτε να περιορίσουν οι Γάλλοι πολίτες τα ταξίδια τους και γενικότερα τις μετακινήσεις τους.


Απόθεμα σε μάσκες για τρεις μήνες

Η υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι σε περίπτωση που υπάρξει κύμα επιδημίας τα στρατηγικά αποθέματα του κράτους αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των Γάλλων πολιτών σε μάσκες για τουλάχιστον τρεις μήνες. Δήλωσε επίσης ότι δεν τίθεται θέμα αύξησης των θέσεων ανάρρωσης στα νοσοκομεία σημειώνοντας ότι η στρατηγική πληροφόρησης της γαλλικής κυβέρνησης επί του θέματος είναι απολύτως διαφανής.


Η Γαλλίδα υπουργός ανέφερε επίσης ότι η χώρα της μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει εναρμονισμένη αντιμετώπιση του ζητήματος από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ως προς το ζήτημα της μετάλλαξης ή όχι του ιού δήλωσε πως θα υπάρξουν ασφαλείς πληροφορίες εντός των προσεχών ημερών.


Σε απομόνωση για 42 ημέρες μέχρι νεοτέρας


Σε ό,τι αφορά το θέμα των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με φορείς του ιού, η Γαλλίδα υπουργός ανέφερε ότι σύμφωνα με κυβερνητική εγκύκλιο θα πρέπει να μείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κατεύθυνση αυτή θα επανεξετάζεται ανά δύο εβδομάδες.

Τέλος σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού, το 55% των ερωτηθέντων δήλωσε πεπεισμένο ότι μετά την επιδημία του κορονοϊού η Γαλλία είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη νέα πανδημία.
