Ο Βανς βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν
Κόκκινη γραμμή για τις ΗΠΑ να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικά όπλα, εξήγησε ο αντιπρόεδρος

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τετάρτη πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24ωρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως «απαράδεκτη» την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη.

«Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι: σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος;», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Διευκρίνισε πως «η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή» ενώ εξήγησε ότι πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ «να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».
