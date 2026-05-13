Έργα και ημέρες του Λάρι: Ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ έχει δει έξι πρωθυπουργούς ν' αλλάζουν, αλλά... δεν πέφτει με καμία κυβέρνηση!

Η σχέση του 19χρονου γάτου με τους πρώην πρωθυπουργούς και η χιουμοριστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ για τον Κιρ Στάρμερ





Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Independent, ο συγκεκριμένος γάτος κατοικεί τα τελευταία 15 χρόνια στην πρωθυπουργική οικία, στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Από το 1997, όταν είχε αποσυρθεί ο Χάμφρεϊ, η πρωθυπουργική οικία χρειαζόταν έναν γάτο. Τυχερός ήταν ο Λάρι, ένα αδέσποτο τεσσάρων ετών που, στις 15 Φεβρουαρίου 2011 μετακόμισε από καταφύγιο ζώων στο Μπάτερσι στην πρωθυπουργική κατοικία στη Ντάουνινγκ Στριτ, που είχε να αντιμετωπίσει την επίθεση ποντικιών.



In British politics, leaders come and go... however, there's been one constant at Downing Street - Larry the cat pic.twitter.com/YQIiejDXCd — The Independent (@Independent) May 13, 2026 Ο Λάρι, όπως κάθε γάτα, κοιμάται με τις ώρες, με αγαπημένα σημεία τα καλοριφέρ και όπου βρει στο πάτωμα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις επιδόσεις του στο κυνήγι των ποντικών. Μια φορά εθεάθη, το 2010, να στήνει ενέδρα για να πιάσει ένα περιστέρι, αλλά απέτυχε -και μάλιστα μπροστά στις κάμερες.



Έχει παρακολουθήσει έξι πρωθυπουργούς να μπαίνουν και να βγαίνουν από τη μαύρη πόρτα του κτιρίου. Αναλυτικά τα ονόματα των πρωθυπουργών: Ντέιβιντ Κάμερον (11/5/2010 - 13/7/2016), Τερέζα Μέι (13/7/2016 - 24/7/2019), Μπόρις Τζόνσον (24/7/2019 - 6/9/2022), Λιζ Τρας (6/9/2022 - 25/10/2022), Ρίσι Σίνακ (25/10/2022 - 5/7/2024) και Κιρ Στάρμερ (από τις 5/7/2024 έως σήμερα).



Η ανάρτηση του Λάρι για τον Στάρμερ Τις τελευταίες ημέρες και μετά την ήττα του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές της περασμένης εβδομάδας ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση, καθώς περισσότεροι από 80 βουλευτές των Εργατικών ζητούν την παραίτησή του. Μέχρι στιγμής ο 63χρονος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός δεν προτίθεται να παραιτηθεί και κάλεσε ουσιαστικά τους επικριτές του να κινηθούν επισήμως εναντίον του και να δρομολογήσουν διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του.



Ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ... σχολίασε χιουμοριστικά την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Βρετανία, καθώς στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ έγινε η εξής ανάρτηση: «Είτε ο Στάρμερ μείνει είτε φύγει, όλοι συμφωνούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να με ταΐζουν».



"Whether Starmer stays or goes we can all agree that me being fed is the most important thing" pic.twitter.com/sRSoRPzFoN — Larry the Cat (@Number10cat) May 11, 2026 Κλείσιμο Η σχέση του Λάρι με τους πρωθυπουργούς Παρά τις φήμες ότι ο Ντέιβιντ Κάμερον δεν τον συμπάθησε ποτέ, στην τελευταία ομιλία του, αφιέρωσε δυο λόγια στον τετράποδο συγκάτοικό του. «Δυστυχώς δεν μπορώ να τον πάρω μαζί μου, ανήκει στην πρωθυπουργική κατοικία και το προσωπικό τον υπεραγαπά, όπως και εγώ» είπε.







Η Τερέζα Μέι βρήκε τον Λάρι να είναι πλέον ένας μικρός σταρ, που ακόμη και την τελευταία στιγμή της θητείας της προσπάθησε να της κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας. Το προσωπικό εθεάθη να τρέχει να μαζέψει τον Λάρι, πριν η Μέι ανακοινώσει δακρυσμένη τη παραίτησή της το 2019.







Η άφιξη του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργική κατοικία δεν επισκίασε τη δόξα του Λάρι. Ούτε και... έτριξε η καρέκλα του, όταν ο Τζόνσον έφερε μια σκυλίτσα στην Ντάουνιγκ Στριτ.







Στις 44 ημέρες που έμεινε η Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία, μάλλον δεν πρόλαβε να κερδίσει τη συμπάθεια του Λάρι, που είχε και περισσότερους φίλους στο Χ από την πρωθυπουργό. Όταν μάλιστα προσπάθησε να τον χαϊδέψει ενώ υποδεχόταν την πρωθυπουργό της Δανίας, ο Λάρι σνόμπαρε εντελώς την Τρας -μπροστά στις κάμερες.







Ο Λάρι, εξάλλου, δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα ούτε τους άνδρες επισκέπτες στη Ντάουνιγκ Στριτ. Έκανε μια εξαίρεση για τον Μπαράκ Ομπάμα, που επισκέφτηκε το Λονδίνο το 2011. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2019, προκάλεσε πονοκέφαλο στη φρουρά του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πήρε έναν υπνάκο κάτω από τη λιμουζίνα του Αμερικανού προέδρου.



