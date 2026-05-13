Προειδοποιεί ο Πούτιν: Θα αναπτύξουμε πυραυλικά συστήματα που κανείς δεν θα μπορεί να αποκρούσει

🇷🇺 Today Russia test-fired Satan II and it worked.



RS-28 Sarmat, Plesetsk to Kamchatka. 5,500 kilometers in 30 minutes... direct hit.



Putin confirmed within the hour: first combat-ready regiment armed with this missile deploys by end of 2026.



This same missile blew up in its… https://t.co/ZX7HGO9XI2 pic.twitter.com/QUIFQvmrHh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026



Τα «ήξεις αφήξεις» για τους Sarmat

☢️ The “Sarmat” wasn’t built for the battlefield — it was built for nuclear intimidation of the West



Online users have once again revisited the 2018 presentation of the Sarmat missile, famous for its CGI graphics straight out of an old video game. But what really caught… https://t.co/4SL1tYL0Z5 pic.twitter.com/bWWu3QN4CC — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026

Στις αρχές του 2024, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι πρώτοι σειριακά παραγόμενοι πύραυλοι Sarmat είχαν ήδη παραδοθεί στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2025 παραδέχθηκε δημόσια ότι το σύστημα δεν είχε ακόμη τεθεί σε κανονική επιχειρησιακή υπηρεσία.Αρκετές προηγούμενες δοκιμές είχαν αποτύχει. Τον Σεπτέμβριο του 2024, πύραυλος Sarmat εξερράγη μέσα σε σιλό εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμών στο κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλη δοκιμή τον Νοέμβριο του 2025 κατέληξε επίσης σε αποτυχία, όταν ο πύραυλος παρέμεινε στον αέρα περίπου ένα λεπτό πριν συντριβεί.Η νέα δοκιμή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Αλεξάντερ Γκαβρίλοφ, επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας Krasmash, η οποία κατασκευάζει τους πυραύλους Sarmat. Οι ρωσικές αρχές τον κατηγορούν για υπεξαίρεση.