Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Σαμπάνιες και αποθέωση για τον Μαρτίνεθ μετά την πρόκριση στο Final Four: «Τώρα τι άλλο;», δείτε βίντεο
Σαμπάνιες και αποθέωση για τον Μαρτίνεθ μετά την πρόκριση στο Final Four: «Τώρα τι άλλο;», δείτε βίντεο
Ο προπονητής της Βαλένθια στάθηκε στην ιστορική πρόκριση στο Final Four, ενώ οι παίκτες του τον αποθέωσαν στα αποδυτήρια
Η Βαλένθια επικράτησε με 81-64 του Παναθηναϊκός AKTOR και εξασφάλισε ιστορική πρόκριση στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο προπονητής των Ισπανών, Πέδρο Μαρτίνεθ, εμφανίστηκε ενθουσιασμένος μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας πως οι στόχοι της ομάδας άλλαζαν συνεχώς όσο προχωρούσε η σεζόν.
Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στην πορεία της Βαλένθια μέσα στη χρονιά και στις διαδοχικές υπερβάσεις που πέτυχε η ομάδα του.
«Ο πρώτος μας στόχος ήταν να παλέψουμε για τα play in. Αργότερα, στοχεύσαμε τα playoffs και στη συνέχεια στο Top-4. Πριν από περίπου τρεις βδομάδες ο στόχος ήταν να πάμε στο Final Four. Τώρα; Τι άλλο;», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Οι Ισπανοί αποθέωσαν τον προπονητή τους, μπουγελώνοντάς τον με σαμπάνια, λίγα λεπτά μετά τη νίκη απέναντι στους «πράσινους».
Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στην πορεία της Βαλένθια μέσα στη χρονιά και στις διαδοχικές υπερβάσεις που πέτυχε η ομάδα του.
«Ο πρώτος μας στόχος ήταν να παλέψουμε για τα play in. Αργότερα, στοχεύσαμε τα playoffs και στη συνέχεια στο Top-4. Πριν από περίπου τρεις βδομάδες ο στόχος ήταν να πάμε στο Final Four. Τώρα; Τι άλλο;», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πανηγυρισμοί στα αποδυτήριαΜετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες της Βαλένθια έστησαν πανηγυρικό κλίμα στα αποδυτήρια για την ιστορική πρόκριση.
Οι Ισπανοί αποθέωσαν τον προπονητή τους, μπουγελώνοντάς τον με σαμπάνια, λίγα λεπτά μετά τη νίκη απέναντι στους «πράσινους».
EL FIESTÓN EN EL VESTUARIO 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/qb2a2JLiJv— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 13, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα