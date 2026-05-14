Λεσόρ μετά τον αποκλεισμό από το Final 4: «Δεν επιτρέπεται αυτή η εικόνα όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού»
Ο Γάλλος σέντερ εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά την ήττα από τη Βαλένθια και κάλεσε την ομάδα να αντιδράσει ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα

Ο Ματίας Λεσόρ, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Game 5 απέναντι στη Βαλένθια, μίλησε με σκληρά λόγια για την ομάδα του και την εικόνα της, ενώ έστειλε μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ στη NOVA:

«Είναι δύσκολο να το αναλύσεις. Μετά από μια τέτοια εμφάνιση, η αίσθησή μου είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Φαινόμασταν ανέτοιμοι και δεν είναι η εικόνα που πρέπει να δείχνεις όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στο 2-0 δεν είναι αυτή η εικόνα.

Είναι δύσκολο να περιγράψω τα συναισθήματα. Ευχαριστώ τους οπαδούς που ήταν δίπλα μας ακόμη και σήμερα και μας στήριξαν. Συγγνώμη για την απογοήτευση και για ό,τι δείξαμε απόψε.

Δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα γιατί δείξαμε τόσο κακή εικόνα. Πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα για τον κόσμο. Άμα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία για εμάς τους παίκτες, ας το κάνουμε για τους οπαδούς μας».

Πηγή:www.gazzetta.gr
