Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 βιασμούς και σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών
Ο 45χρονος εργαζόταν σε κλινικές στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025

Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η Εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βρανδεμβούργο.

Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διεπράχθησαν μάλιστα σε νοσοκομεία, εν ώρα υπηρεσίας.

Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν του Χάφελαντ, στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο, μετά την καταγγελία μίας μητέρας για κακοποίηση του παιδιού της στην κλινική του Ράτενοου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές έχουν κατασχέσει πολυάριθμες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, ενώ η προσοχή στράφηκε αμέσως στον εντοπισμό περισσότερων θυμάτων. Στην αιτιολογία της προφυλάκισης αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κίνδυνος επανάληψης των πράξεων.



Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από τον Όμιλο Κλινικών του Χάφελαντ, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί η αρχή των «τεσσάρων ματιών», της υποχρεωτικής δηλαδή παρουσίας δύο ατόμων κατά τη διάρκεια της παιδιατρικής εξέτασης. «Οι κατηγορίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους», παραδέχθηκε ο Ιατρικός Διευθυντής του Ομίλου Μάικ Λεσνάου.
