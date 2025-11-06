Persona non grata στο Περού η πρόεδρος του Μεξικού
Περού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ Μεξικό

Persona non grata στο Περού η πρόεδρος του Μεξικού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του περουβιανού κοινοβουλίου, η Κλαούντια Σέινμπαουμ υιοθέτησε εχθρική στάση απέναντι στο Περού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της

Persona non grata στο Περού η πρόεδρος του Μεξικού
Το περουβιανό κοινοβούλιο κήρυξε σήμερα την μεξικανή πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ «persona non grata» («ανεπιθύμητο πρόσωπο») για την «απαράδεκτη παρέμβασή της στις εσωτερικές υποθέσεις» της χώρας, τρεις ημέρες μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Περού και Μεξικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του περουβιανού κοινοβουλίου, η πρόεδρος του Μεξικού υιοθέτησε εχθρική στάση απέναντι στο Περού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Τη Δευτέρα, το Περού αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό μετά τη χορήγηση ασύλου στην πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες, η οποία διώκεται για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος από τον πρώην πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο τον Δεκέμβριο του 2022.

