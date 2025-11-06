Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Persona non grata στο Περού η πρόεδρος του Μεξικού
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του περουβιανού κοινοβουλίου, η Κλαούντια Σέινμπαουμ υιοθέτησε εχθρική στάση απέναντι στο Περού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της
Το περουβιανό κοινοβούλιο κήρυξε σήμερα την μεξικανή πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ «persona non grata» («ανεπιθύμητο πρόσωπο») για την «απαράδεκτη παρέμβασή της στις εσωτερικές υποθέσεις» της χώρας, τρεις ημέρες μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Περού και Μεξικού.
Τη Δευτέρα, το Περού αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό μετά τη χορήγηση ασύλου στην πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες, η οποία διώκεται για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος από τον πρώην πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο τον Δεκέμβριο του 2022.
