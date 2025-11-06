Πολίν Κόλινς: Πέθανε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Shirley Valentine», σε ηλικία 85 ετών
Η βραβευμένη Βρετανίδα ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στο Λονδίνο, έχοντας δώσει μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Η Βρετανίδα ηθοποιός Πολίν Κόλινς, γνωστή για τον εμβληματικό ρόλο της στην ταινία «Shirley Valentine», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Σύμφωνα με τη δήλωση της οικογένειάς της, η Κόλινς πέθανε ήρεμα στο σπίτι φροντίδας της στο Χάιγκεϊτ, στο βόρειο Λονδίνο, περιτριγυρισμένη από οικεία πρόσωπα. Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.

Η καριέρα της ξεκίνησε από την τηλεόραση, με τη συμμετοχή της στην πρώτη σειρά της βρετανικής κωμικής παραγωγής «The Liver Birds». Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1971 με τη σειρά «Upstairs, Downstairs», όπου είχε τακτικό ρόλο και καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αγαπητές μορφές της βρετανικής τηλεόρασης.

Το 1989, η ερμηνεία της στην ταινία «Shirley Valentine» της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, καθιερώνοντάς την διεθνώς.

Η Πολίν Κόλινς ήταν παντρεμένη από το 1969 με τον επίσης ηθοποιό Τζον Άλντερτον, με τον οποίο μοιράστηκε μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά της την αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια:
«Η Πολίν ήταν τόσα πολλά για τόσους ανθρώπους. Μια λαμπερή, γεμάτη ενέργεια και έξυπνη παρουσία στη σκηνή και στην οθόνη. Θα τη θυμόμαστε πάντα ως τη ζωηρή και σοφή Σέρλι Βαλεντίν – έναν ρόλο που έκανε αποκλειστικά δικό της».

Η οικογένεια ευχαρίστησε επίσης τους φροντιστές που στάθηκαν στο πλευρό της ηθοποιού μέχρι το τέλος, επισημαίνοντας πως «την περιέβαλαν με αξιοπρέπεια, συμπόνια και αγάπη».

«Ελπίζουμε να τη θυμάστε στην ακμή της, γεμάτη χαρά και ενέργεια», καταλήγει η ανακοίνωση.

