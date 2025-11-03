Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Συμφωνία 38 δισ. δολαρίων της OpenAΙ με την Amazon για πρόσβαση στο cloud
Συμφωνία 38 δισ. δολαρίων της OpenAΙ με την Amazon για πρόσβαση στο cloud
Μόνο μέσα στο 2025, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας άνω του 1 τρισ. δολαρίων με γίγαντες της τεχνολογίας
Η OpenAI υπέγραψε σύμβαση ύψους 38 δισ. δολαρίων με την Amazon για πρόσβαση στην υποδομή υπολογιστικού νέφους της.
Πρόκειται για άλλη μία από τις συμφωνίες της OpenAI για να εξασφαλίσει υπολογιστική ισχύ, αναφέρει το BBC.
Μόνο μέσα στο 2025, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας άνω του 1 τρισ. δολαρίων με την Oracle, την Broadcom, την AMD και τον γίγαντα κατασκευής τσιπ Nvidia.
«Η συνεργασία μας με την Amazon Web Services ενισχύει το ευρύ υπολογιστικό οικοσύστημα που θα τροφοδοτήσει την επόμενη εποχή και θα φέρει την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε όλους», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.
Η συμφωνία ακολουθεί μια ριζική αναδιάρθρωση της OpenAI την περασμένη εβδομάδα, η οποία άλλαξε τη δομή της ως μη κερδοσκοπική εταιρεία και όπως και την εταιρική σχέση της με τη Microsoft, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργική και οικονομική ελευθερία.
Η OpenAI δεν είναι κερδοφόρα, καθώς δαπανά μεγάλα ποσά για να προχωρήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Microsoft την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι η OpenAI έχασε 12 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το τελευταίο τρίμηνο.
Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας τη Δευτέρα, οι μετοχές της Amazon έφτασαν σε ιστορικό υψηλό που πρόσθεσε 140 δισεκατομμύρια δολάρια στην αξία της.
Πρόκειται για άλλη μία από τις συμφωνίες της OpenAI για να εξασφαλίσει υπολογιστική ισχύ, αναφέρει το BBC.
Μόνο μέσα στο 2025, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας άνω του 1 τρισ. δολαρίων με την Oracle, την Broadcom, την AMD και τον γίγαντα κατασκευής τσιπ Nvidia.
«Η συνεργασία μας με την Amazon Web Services ενισχύει το ευρύ υπολογιστικό οικοσύστημα που θα τροφοδοτήσει την επόμενη εποχή και θα φέρει την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε όλους», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.
Η συμφωνία ακολουθεί μια ριζική αναδιάρθρωση της OpenAI την περασμένη εβδομάδα, η οποία άλλαξε τη δομή της ως μη κερδοσκοπική εταιρεία και όπως και την εταιρική σχέση της με τη Microsoft, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργική και οικονομική ελευθερία.
Η OpenAI δεν είναι κερδοφόρα, καθώς δαπανά μεγάλα ποσά για να προχωρήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Microsoft την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι η OpenAI έχασε 12 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το τελευταίο τρίμηνο.
Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας τη Δευτέρα, οι μετοχές της Amazon έφτασαν σε ιστορικό υψηλό που πρόσθεσε 140 δισεκατομμύρια δολάρια στην αξία της.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα