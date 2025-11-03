«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια



«Απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την ΕΛΑΣ»



«Απάντησαν»



«Απειλές»

«Το πρωί του Σαββάτου, εγώ είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την ΕΛΑΣ. Στο τηλέφωνο έβγαινε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, με παρέπεμπαν στον αξιωματικό υπηρεσίας. Έπαιρνα στις Μοίρες. Το λάθος μου μπορεί να ήταν ότι δεν πήρα στην Άμεση Δράση. Δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Πήρα πάρα πολλές φορές, δεν απάντησε κανένας. Έκανα προσπάθειες, δεν κατάφερα τίποτα δυστυχώς. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους, προσπάθησαν και άλλοι άνθρωποι μπας και αποφύγουμε την κατάσταση και δεν καταφέραμε τίποτα. Δεν είχαμε τις δυνάμεις απ’ ότι φαίνεται. Εκείνοι που είχαν τις δυνάμεις ήταν απόντες», σημείωσε ο κ. Φραγκιαδάκης.«Στην προσπάθεια των δικών μου ανθρώπων να προστατευτούν, απάντησαν τη στιγμή που είδαν την αδερφή μου να πέφτει και τους άλλους τραυματισμένους. Απάντησαν. Οι δικοί μου δεν πήγαν να κάνουν επίθεση, έρχονταν στο σπίτι και έγινε ότι έγινε», όπως είπε.«Πρέπει κάποια στιγμή να επικρατήσει η λογική, να υπάρξει σύνεση. Το θέμα είναι η τραγωδία να λήξει εδώ, να μην συνεχιστεί. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Χαθήκανε δύο άνθρωποι, τραυματίστηκαν τρεις, κάποιοι θα μπουν φυλακή, κάποιοι θα διαλύσουν τα σπίτια τους. Και δεν φτάνει αυτό, έχουμε και απειλές από πάνω. Σήμερα δεχτήκαμε πάρα πολλές απειλές. Εμείς δεν απειλήσαμε κανέναν. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν, δεν ξέρω για τους ανθρώπους τους περισσότερους, μπορεί να είμαστε από το ίδιο μέρος αλλά δεν τους γνωρίζω, δεν κάνουμε παρέα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν και δεν θέλω. Αυτό θα το κάνει η ΕΛΑΣ. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα ότι θα μας εκτελέσουν όλους, θα μας πετάξουν χειροβομβίδες και κάτι τέτοια. Εμένα δεν μου το είπε κάποιος από την άλλη πλευρά, το έμαθα από ενδιάμεσους. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που μεταφέρουν πληροφορίες», είπε ο κ. Φραγκιαδάκης.Όσο για την αδερφή του, την Ευαγγελία, την χαρακτήρισε «δοτικό» και «εξαιρετικό πλάσμα». «Δεν υπήρχε τέτοιο κορίτσι. Κρίμα. Χάθηκε μια αθώα ψυχή», συμπλήρωσε.