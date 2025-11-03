Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 45 Παλαιστινίων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας
Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 45 Παλαιστινίων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας
Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει από τη Γάζα - Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μία ημέρα νωρίτερα παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων
Το υπουργείο Υγείας που λειτουργεί στην υπό τον έλεγχο της Χαμάς Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ισραήλ παρέδωσε τις σορούς 45 Παλαιστινίων στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στο παλαιστινιακό έδαφος.
Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει από τη Γάζα.
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μία ημέρα νωρίτερα παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων.
Το υπουργείο στη Γάζα ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι «σήμερα λάβαμε τις σορούς 45 μαρτύρων που παραδόθηκαν από τον Ισραηλινό κατακτητή με τη μεσολάβηση της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, το οποίο ανεβάζει σε 270 τον συνολικό αριθμό των μαρτύρων που έχουν παραληφθεί», στο πλαίσιο της ανταλλαγής.
Ειδήσεις σήμερα:
«Φανούρη, Φανούρη» - Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι - Δείτε βίντεο
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει από τη Γάζα.
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μία ημέρα νωρίτερα παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων.
Το υπουργείο στη Γάζα ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι «σήμερα λάβαμε τις σορούς 45 μαρτύρων που παραδόθηκαν από τον Ισραηλινό κατακτητή με τη μεσολάβηση της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, το οποίο ανεβάζει σε 270 τον συνολικό αριθμό των μαρτύρων που έχουν παραληφθεί», στο πλαίσιο της ανταλλαγής.
Ειδήσεις σήμερα:
«Φανούρη, Φανούρη» - Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι - Δείτε βίντεο
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα