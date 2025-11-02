Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ισραήλ: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την παράδοση τριών σορών ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό
Ισραήλ: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την παράδοση τριών σορών ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό
Η παράδοση έγινε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας φέρετρα με τις σορούς τριών ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, η οποία προβλέπει ανταλλαγές σορών.
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός, τρία φέρετρα με τις σορούς ανθρώπων που κρατούνταν όμηροι μεταφέρθηκαν υπό τη μέριμνά του και είναι καθ' οδόν προς τα στρατεύματα του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού) στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός, τρία φέρετρα με τις σορούς ανθρώπων που κρατούνταν όμηροι μεταφέρθηκαν υπό τη μέριμνά του και είναι καθ' οδόν προς τα στρατεύματα του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού) στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.
Ειδήσεις σήμερα:
«Πόλεμος» στα Βορίζια: Ποιος έδωσε εντολή να μπει η βόμβα; Στόματα ερμητικά κλειστά, φόβοι για νέο κύκλο αίματος, εμπλέκονται και μέλη τρίτης οικογένειας
Grand Egyptian Museum: Τα ελληνικά μυστικά στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - 30.000 εκθέματα, selfie με τον Ραμσή, κροκόδειλος-μούμια και η καρδιά του Τουταγχαμών
Ισπανικός Εμφύλιος: Πώς ο Στάλιν πούλησε τα όπλα του 1860 στους Δημοκρατικούς έναντι 550 εκατομμυρίων δολαρίων!
«Πόλεμος» στα Βορίζια: Ποιος έδωσε εντολή να μπει η βόμβα; Στόματα ερμητικά κλειστά, φόβοι για νέο κύκλο αίματος, εμπλέκονται και μέλη τρίτης οικογένειας
Grand Egyptian Museum: Τα ελληνικά μυστικά στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - 30.000 εκθέματα, selfie με τον Ραμσή, κροκόδειλος-μούμια και η καρδιά του Τουταγχαμών
Ισπανικός Εμφύλιος: Πώς ο Στάλιν πούλησε τα όπλα του 1860 στους Δημοκρατικούς έναντι 550 εκατομμυρίων δολαρίων!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα