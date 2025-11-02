Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική - Τρεις νεκροί
ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ Καραϊβική Ναρκωτικά

Ο Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι το σκάφος φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, η επίθεση έγινε σε διεθνή ύδατα και συνοδεύεται από βίντεο

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν χθες Σάββατο σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι τρεις επιβαίνοντες.

«Σήμερα (σ.σ. χθες Σάββατο), κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που διαχειριζόταν αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση στην Καραϊβική», αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Τρεις ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Οι τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρινίζει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στο σκάφος.

«Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικάνους στην πατρίδα τους – και δεν θα το πετύχουν. Το Υπουργείο θα τους φερθεί όπως ΑΚΡΙΒΩΣ φερθήκαμε στην Αλ Κάιντα. Θα εξακολουθήσουμε να τους παρακολουθούμε, να χαρτογραφούμε τις κινήσεις τους, να τους καταδιώκουμε και να τους σκοτώνουμε», υπογραμμίζει ο Χέγκσεθ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 16 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 65 ανθρώπων.

