Τραγική κατάληξη στις έρευνες στο κτήριο που κατέρρευσε στην Κωνσταντινούπολη: Νεκροί και οι δύο γονείς που έψαχναν - Σώθηκε μόνο η 18χρονη κόρη τους
ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη Κατάρρευση Γονείς Πατέρας Μητέρα Σύζυγος

Τραγική κατάληξη στις έρευνες στο κτήριο που κατέρρευσε στην Κωνσταντινούπολη: Νεκροί και οι δύο γονείς που έψαχναν - Σώθηκε μόνο η 18χρονη κόρη τους

Πρώτα είχαν ανασυρθεί νεκρά τα δύο άλλα παιδιά της οικογένειας ηλικίας 12 και 14 ετών

Τραγική κατάληξη στις έρευνες στο κτήριο που κατέρρευσε στην Κωνσταντινούπολη: Νεκροί και οι δύο γονείς που έψαχναν - Σώθηκε μόνο η 18χρονη κόρη τους
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες στο 7ώροφο κτήριο που κατέρρευσε στην Κωνσταντινούπολη καθώς τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν νεκρούς κατά τη διάρκεια της νύχτας τους δύο γονείς που αναζητούσαν.

Όπως ανακοινώθηκε οι σοροί του 44χρονου Λεβέντ Μπιλίρ και της 37χρονης συζύγου του, Εμινέ, εντοπίστηκαν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη.



Υπενθυμίζεται ότι πρώτα είχαν εντοπιστεί νεκρά τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας, ο 12χρονος Εμίρ και η 14χρονη Χαϊρουνίσα ενώ αντίθετα σώα εντοπίστηκε η μεγαλύτερη αδελφή τους η 18χρονη Ντιλάρα.

Gebze'de bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışıyor Kocaeli Gebze'de 1 eczane ve 3 farklı dubleks dairenin...

Posted by Gerger Postası on Wednesday, October 29, 2025


Συνολικά στην επιχείρηση που κράτησε 19 ώρες συμμετείχαν 913 διασώστες με 161 οχήματα και 6 σκυλιά ενώ χρησιμοποιήθηκαν και 10 ειδικά μηχανήματα.

Κλείσιμο
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μετά την κατάρρευση του κτηρίου ότι εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους άλλα 12 κτήρια στα οποία έμεναν 45 οικογένειες.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης της 7ώροφης πολυκατοικίας στο Γκεμπζέ της επαρχίας Κοτζαέλι. Στα πλάνα φαίνονται οι περαστικοί να τρέχουν έντρομοι και να γλιτώνουν παρά τρίχα καθώς το κτήριο διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος.

Αρχικά το κτίριο φαίνεται στο βίντεο να γέρνει ελαφρά για άγνωστη προς στιγμή αιτία και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου καταρρέει και στη συνέχεια διαλύεται, καταπλακώνοντας παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Τα πλάνα δείχνουν να πέφτουν καλώδια ηλεκτροδότησης και ένα μαύρο σύννεφο σκόνης να υψώνεται στον αέρα τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων: «Δεν είχα άλλη επιλογή»

Η ώρα της αλήθειας για τη λειψυδρία: Σήμερα οι ανακοινώσεις για άμεσες παρεμβάσεις - Έρχεται αναπροσαρμογή των τιμολογίων

«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης