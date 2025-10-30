Η ώρα της αλήθειας για τη λειψυδρία: Σήμερα οι ανακοινώσεις για άμεσες παρεμβάσεις - Έρχεται αναπροσαρμογή των τιμολογίων

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα, τότε η Αττική θα αντιμετωπίσει οξύ πρόβλημα ήδη από το καλοκαίρι του 2026, καθώς είμαστε στο τέλος Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχει βρέξει ιδιαιτέρως