Κωνσταντινούπολη: Καρέ καρέ η διάσωση της 18χρονης Ντιλάρα από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας - Νεκρά τα δύο αδελφάκια της

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό

, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έχουν σπεύσει

, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων. Στα συντρίμμια βρίσκονταν οι γονείς ηλικίας 44 και 37 ετών και τα τρία τους παιδιά 12, 14 και 18 ετών.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου, μόνο η

βρισκόταν μέσα σε αυτό, καθώς το ζευγάρι ενοικιαστών που ζούσε στον μεσαίο όροφο, δεν ήταν στο σπίτι τη στιγμή του συμβάντος.



Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται από τον νομάρχη και τον δήμαρχο Γκεμπζέ, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ανώτεροι αξιωματούχοι της AFAD.



Ο ίδιος ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν

, μεταξύ των οποίων 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και του δήμου. Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.



«Δόξα τω Θεώ, η μεγάλη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη Ντιλάρα, διασώθηκε». Με αυτά τα λόγια ο υφυπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Ακτάς αναφέρθηκε στο γεγονός πως η 18χρονη κατάφερε να σωθεί την ώρα που η οικογένειά της βίωσε μία τραγωδία στην κατάρρευση του κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη.«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχε επικοινωνία μαζί της και ήταν σε πλήρη συνείδηση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός. Ο Ακτάς πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, το άλλο παιδί της οικογένειας, η Χαϊρουνισά, βρέθηκε νεκρή. Συνολικά, απεγκλωβίσαμε τρία παιδιά, αλλά, δυστυχώς, τα δύο δεν επέζησαν».Σύμφωνα με τον Ακτάς, τα τρία παιδιά εντοπίστηκαν στο ίδιο δωμάτιο, ενώ οι γονείς βρίσκονται πιθανότατα σε άλλο σημείο του σπιτιού. Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.«Οι έρευνες για τον εντοπισμό της μητέρας και του πατέρα συνεχίζονται. Υπολογίζουμε ότι στο κτίριο βρίσκονταιΠαρά το γεγονός ότι δεν έχουμε λάβει κανένα ηχητικό σήμα από τους γονείς, δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Η ομάδα διάσωσης είναι μεγάλη και εργάζεται αδιάκοπα» τόνισε.Ο Τούρκος αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα του ότι οι προσπάθειες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς: «Ελπίζουμε πως πολύ σύντομα θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε και τους δύο γονείς».