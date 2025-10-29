Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης του 7ώροφου κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη - Διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα



Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου







🔴 SONDAKİKA | Kocaeli Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı… pic.twitter.com/0pd0vIn4RJ — İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR) October 29, 2025

Δύο αδελφάκια ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια - Σώθηκε η 18χρονη κόρη - Συνεχίζονται οι έρευνες για τους γονείς

πενταμελής οικογένεια κάτω από τα ερείπια, όπου μέχρι στιγμής τα δ

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών,

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να τους εντοπίσουν ζωντανούς.

Κλείσιμο



Το χρονικό της τραγωδίας