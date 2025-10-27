Έπεσε από άλογο και τραυματίστηκε άσχημα η αδερφή της πριγκίπισσας Νταϊάνα

, μεγαλύτερη αδελφή της πριγκίπισσας Νταϊάνα και θεία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, τραυματίστηκε έπειτα απόΣύμφωνα με την Daily Mail, ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, αποκάλυψε ότι το ατύχημα συνέβη «τον περασμένο μήνα» και ότι η 70χρονη Λαίδη Σάρα εξακολουθεί να. Μιλώντας στο podcast «Rosebud» του Τζάιλς Μπράντρεθ, ο Σπένσερ σχολίασε με χιούμορ ότι η αδελφή του υπήρξε «δύσκολη ασθενής», καθώς, όπως είπε, ο επικεφαλής γιατρός φέρεται να είπε στον σύζυγό της: «Είναι πραγματικά ιδιαίτερη προσωπικότητα, έτσι δεν είναι;».«Η Σάρα, που είναι σχεδόν δέκα χρόνια μεγαλύτερή μου, ήταν πάντα δυναμική» είπε ο Σπένσερ, προσθέτοντας ότι «παρόλο που εξακολουθεί να ιππεύει, είχε μια πολύ άσχημη πτώση και νοσηλεύτηκε για αρκετό διάστημα».Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος. Η Λαίδη ΜακΚορκουντέιλ παραμένει κοντά στους ανιψιούς της από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997. Πέρυσι, εθεάθη στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης.