Έπεσε από άλογο και τραυματίστηκε άσχημα η αδερφή της πριγκίπισσας Νταϊάνα
Τον περασμένο μήνα έγινε το ατύχημα και η λαίδη Σάρα, η μεγαλύτερη αδελφή της Νταϊάνα, ακόμα νοσηλεύεται
Η Λαίδη Σάρα ΜακΚορκουντέιλ, μεγαλύτερη αδελφή της πριγκίπισσας Νταϊάνα και θεία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, τραυματίστηκε έπειτα από πτώση που είχε από άλογο.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, αποκάλυψε ότι το ατύχημα συνέβη «τον περασμένο μήνα» και ότι η 70χρονη Λαίδη Σάρα εξακολουθεί να αναρρώνει στο νοσοκομείο. Μιλώντας στο podcast «Rosebud» του Τζάιλς Μπράντρεθ, ο Σπένσερ σχολίασε με χιούμορ ότι η αδελφή του υπήρξε «δύσκολη ασθενής», καθώς, όπως είπε, ο επικεφαλής γιατρός φέρεται να είπε στον σύζυγό της: «Είναι πραγματικά ιδιαίτερη προσωπικότητα, έτσι δεν είναι;».
«Η Σάρα, που είναι σχεδόν δέκα χρόνια μεγαλύτερή μου, ήταν πάντα δυναμική» είπε ο Σπένσερ, προσθέτοντας ότι «παρόλο που εξακολουθεί να ιππεύει, είχε μια πολύ άσχημη πτώση και νοσηλεύτηκε για αρκετό διάστημα».
Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος. Η Λαίδη ΜακΚορκουντέιλ παραμένει κοντά στους ανιψιούς της από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997. Πέρυσι, εθεάθη στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης.
