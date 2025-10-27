Αρχίζουν τα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Τα προγράμματα και τα δίδακτρα

Το UNIC Athens, παράρτημα του University of Nicosia της Κύπρου

Το CITY, ευρωπαϊκό παράρτημα του University of York

Το University of Keele Greece, παράρτημα του University of Keele

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια, παράρτημα του The Open University

Προοπτικές

Κωλύματα

Προγράμματα σπουδών

Ετήσιο κόστος και τέλη

Μια ιστορική αλλαγή για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας σηματοδοτεί η υποδοχή των πρώτων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 στα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια (Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΝΠΠΕ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.■ το UNIC Athens - Παράρτημα του University of Nicosia (Κύπρος)■ το CITY - Ευρωπαϊκό Παράρτημα του University of York■ το University of Keele Greece - Παράρτημα του University of Keele■ το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια - Παράρτημα του The Open UniversityΣτα πανεπιστήμια που ξεκινούν τη λειτουργία τους θα περιλαμβάνονται συνολικά 28 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες έως την Τεχνολογία, τη Διοίκηση, την Ψυχολογία, τη Βιολογία και την Ιατρική.Τα δίδακτρα κυμαίνονται μεταξύ 9.000-27.000 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν τα προγράμματα υψηλής ζήτησης, όπως Ιατρική και Νομική - όταν αυτά εγκριθούν.Πέραν των διδάκτρων, προβλέπονται επιπλέον τέλη, όπως αυτά αιτήσεων, εγγραφής, τεχνολογικών υπηρεσιών, έκδοσης αναλυτικής βαθμολογίας, μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), δεύτερης εξέτασης και αίτησης αποφοίτησης.Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘΑΑΕ ακολουθεί το ίδιο αυστηρό πρότυπο αξιολόγησης των δημόσιων πανεπιστημίων από το 2018, σύμφωνα με το οποίο αξιολογούνται η ακαδημαϊκή επάρκεια, η ερευνητική δραστηριότητα, η στελέχωση και οι υποδομές. Η διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται από πενταμελείς επιτροπές καθηγητών που έχουν επιστημονική συνάφεια με τα προγράμματα σπουδών.Τα μη κρατικά πανεπιστήμια προβάλλουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης υποστήριξης των φοιτητών, τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας διδασκαλίας μέσω σύγχρονων μεθόδων και την ενσωμάτωση διεθνών συνεργασιών και δικτύωσης, επιδιώκοντας την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας. Από τα συνολικά 28 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες έως την Τεχνολογία, τη Διοίκηση, την Ψυχολογία, τη Βιολογία και την Ιατρική, η ΕΘΑΑΕ έχει εγκρίνει ήδη τα 16, ενώ η αξιολόγηση των υπόλοιπων 12 -μεταξύ άλλων, τρεις Νομικές και μία Ιατρική- αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα.Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίζονται κωλύματα σε θέματα σχετικά με τις υποδομές, το προσωπικό και τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών, διαφορετικής ωστόσο βαρύτητας ανάλογα με το ίδρυμα.Οπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο με πλήρες πρόγραμμα για το πρώτο εξάμηνο και όλες τις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες. Η πρώτη φάση της πιστοποίησης έχει ολοκληρωθεί, αλλά η δεύτερη, που αφορά τα προγράμματα και τις εγκαταστάσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη.Οι ενδιαφερόμενοι για σπουδές στα μη κρατικά πανεπιστήμια πρέπει να γνωρίζουν:1. Προϋποθέσεις εισαγωγής: Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο, επάρκεια αγγλικών (B2 ή ανώτερο επίπεδο), συνέντευξη και συνοδευτικά έγγραφα (βιογραφικό, συστατικές επιστολές και έκθεση σε παρεχόμενο θέμα).2. Μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS): Επιτρέπεται από αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή ιδρύματα.3. Ειδικές απαιτήσεις ανά πρόγραμμα: Ορισμένα προγράμματα (όπως Ιατρική ή Νομική) ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον κριτήρια εισδοχής.4. Δίδακτρα και τέλη: Διαφοροποιούνται ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών και τη χώρα προέλευσης.5. Διεθνείς φοιτητές: Απαιτείται φοιτητική βίζα και συμμόρφωση με τους ελληνικούς κανονισμούς.Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία αξιολογήθηκαν από την ΕΘΑΑΕ και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση, είναι τα ακόλουθα:■ Το UNIC Athens ΝΠΠΕ είναι το ελληνικό παράρτημα του University of Nicosia και διαθέτει έξι σχολές:1. Ιατρική2. Ανθρωπιστικών Σπουδών & Κοινωνικών Επιστημών3. Διοίκησης Επιχειρήσεων4. Επιστημών & Μηχανικής5. Επιστημών Ζωής & Υγείας6. ΝομικήΤα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν: Doctor of Medicine, Νομική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία, Data Science, Computer Science, Accounting, Business Administration και Marketing Management.Η εισαγωγή απαιτεί αναγνωρισμένο απολυτήριο λυκείου (με ελάχιστο μέσο όρο 7,5/10) και επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Προβλέπεται επιπρόσθετη ακαδημαϊκή υποστήριξη για φοιτητές με χαμηλότερες βαθμολογίες, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) από άλλα ιδρύματα.■ Το Keele University Greece ΝΠΠΕ, παράρτημα του δημόσιου βρετανικού Keele University, θα λειτουργήσει τρεις σχολές:1. Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών2. Ιατρικής & Επιστημών Υγείας3. ΝομικήΤα προγράμματα σπουδών που εγκρίθηκαν ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης είναι: Αγγλική Φιλολογία & Διδασκαλία της Αγγλικής, Ψυχολογία με Νευροεπιστήμη, Εμβιομηχανική (Αναγεννητική Ιατρική), Επιστήμη Διερευνητικής Εγκληματολογίας (με Δικαστική Γραφολογία ή Περιβαλλοντική Εγκληματολογία) και Νομική.Η εισαγωγή πραγματοποιείται βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων του μητρικού ιδρύματος, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 5094/2024. Τα δίδακτρα αναπροσαρμόζονται ετησίως με στόχο τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.■ Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια ΝΠΠΕ, παράρτημα του The Open University στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαθέτει τρεις σχολές:Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (School of Business Administration), με πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1) (με κατευθύνσεις το Entrepreneurial Management, το International Business & Finance, το Marketing, τη Φιλοξενία και τον Τουρισμό).Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (School of Humanities & Social Sciences), με προγράμματα σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα (2), την Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις (3),και την Ψυχολογία (4).Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών (School of Science & Technology), με προγράμματα σπουδών στην ΕφαρμοσμένηΠληροφορική (5), την Πληροφορική (6)και τη Βιολογία (7).Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν απολυτήριο λυκείου, πιστοποιητικό επάρκειας στα αγγλικά (τουλάχιστον B2), βιογραφικό, έκθεση σε παρεχόμενο θέμα και δύο συστατικές επιστολές. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και συνέντευξη.■ Το CITY ΝΠΠΕ στη Θεσσαλονίκη αποτελεί το ευρωπαϊκό παράρτημα του University of York, μέλους του Russell Group, του Ivy League των βρετανικών πανεπιστημίων. Το York κατατάσσεται 146ο παγκοσμίως σύμφωνα με τον δείκτη Times Higher Education 2025. Το CITY διαθέτει τρεις σχολές:1. Νομικής & Ανθρωπιστικών Σπουδών2. Επιστημών3. Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΤα προγράμματα σπουδών που έχουν πιστοποιηθεί περιλαμβάνουν:Προπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Σπουδές Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις στη Διοίκηση, στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και το Μάρκετινγκ. Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας στην Ψυχολογία. Προπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Αγγλική Γλώσσα. Γλωσσολογία και Λογοτεχνία. Προπτυχιακό προγράμματα του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Επικοινωνία και τα Ψηφιακά Μέσα.Αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της πιστοποίησης και των υπόλοιπων προγραμμάτων σπουδών στην Πληροφορική και τη Νομική (πρόγραμμα Ελληνικού Δικαίου με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου) που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη. Τα μαθήματα ξεκινούν στις αρχές Νοεμβρίου με πλήρες πρόγραμμα για το πρώτο εξάμηνο.Οι φοιτητές της Ε.Ε. μπορούν να πληρώνουν σε τέσσερις δόσεις ανά εξάμηνο, ενώ οι διεθνείς φοιτητές εκτός Ε.Ε. οφείλουν να συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία μετανάστευσης. Προβλέπονται εκπτώσεις 4% για έγκαιρη καταβολή και επιβαρύνσεις 4% για καθυστέρηση.Πέραν των διδάκτρων, προβλέπονται επιπλέον τέλη, όπως για αιτήσεις, εγγραφή, τεχνολογικές υπηρεσίες, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας, μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), δεύτερη εξέταση και αίτηση αποφοίτησης.Σημειώνεται ότι η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής ποικιλότητας, τη διεύρυνση των επιλογών των φοιτητών και την ενίσχυση της διεθνούς αναγνώρισης των ελληνικών πτυχίων, ενώ παραμένει σημαντική η παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.