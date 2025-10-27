Καρανίκας: «Κάφροι» οι κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν στον Βορίδη - Άδωνις: Είσαι ο μόνος αριστερός που έκανε rebranding

Η επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη έγινε το Σάββατο σε εστιατόριο στο Ηράκλειο, όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά και να λένε συνθήματα εναντίον του