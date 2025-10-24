Οι ΗΠΑ εξετάζουν ακόμη εάν θα δώσουν Tomahawk στο Κίεβο, λέει ο Ρούτε
Επαφίεται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν εάν θα δώσουν τους πυραύλους, επισήμανε ο Ρούτε στους ηγέτες που μετέχουν στη «Συμμαχία των προθύμων»
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι το θέμα ακόμη εξετάζεται.
«Επαφίεται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν» εάν θα δώσουν τους πυραύλους, επισήμανε ο Ρούτε στους ηγέτες που μετέχουν στη «Συμμαχία των προθύμων», τις χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία.
Ο γενικός γραμματέας σημείωσε επίσης ότι η κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της τι είδους όπλα θα παραδώσει στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ, είπε, έχουν δώσει και θα συνεχίσουν να δίνουν διάφορα οπλικά συστήματα.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι η χώρα του θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να κατασκευάζει μόνη της αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα. Από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, το Κίεβο έχει αυξήσει την παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας και περίπου το 60% των όπλων παράγονται στη χώρα. Ωστόσο, εξαρτάται ακόμη από τη Δύση σε ό,τι αφορά τα αντιαεροπορικά συστήματα και τους πυραύλους.
Για το θέμα του «Δανείου Αποζημιώσεων» για την Ουκρανία που θα προέλθει από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είπε σε δημοσιογράφους ότι η Συμμαχία των Προθύμων θα πρέπει να καταλήξει σε μια λύση πριν από τα Χριστούγεννα «ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να χρηματοδοτήσει» το Κίεβο τα επόμενα χρόνια.
«Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό (…) και θα περιμένω μια απόφαση πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων», είπε.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ζήτησε να υπάρξει «ταχεία δράση» ώστε να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηριχθεί το Κίεβο.
