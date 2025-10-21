Η έλλειψη απόφασης για τους Tomahawk έκανε τη Ρωσία να ενδιαφέρεται λιγότερο για τη διπλωματία, λέει ο Ζελένσκι
tomahawk Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η έλλειψη απόφασης για τους Tomahawk έκανε τη Ρωσία να ενδιαφέρεται λιγότερο για τη διπλωματία, λέει ο Ζελένσκι

Η Ρωσία για μια ακόμη φορά κάνει ό,τι μπορεί για να εγκαταλείψει τη διπλωματία, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος

Η έλλειψη απόφασης για τους Tomahawk έκανε τη Ρωσία να ενδιαφέρεται λιγότερο για τη διπλωματία, λέει ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία «σχεδόν αυτομάτως άρχισε να ενδιαφέρεται λιγότερο για τη διπλωματία» λόγω της αναβολής της απόφασης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τους πυραύλους Tomahawk για την Ουκρανία.

«Η Ρωσία για μια ακόμη φορά κάνει ό,τι μπορεί για να εγκαταλείψει τη διπλωματία», είπε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία.

