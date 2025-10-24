Ληστεία στο Λούβρο: Αναλύουν DNA και αποτυπώματα από τα εργαλεία των δραστών - «Μικρές ελπίδες» να ανακτηθούν τα κοσμήματα

Πέντε ημέρες μετά τη ληστεία που συγκλόνισε τη Γαλλία, η εισαγγελέας του Παρισιού, δήλωσε ότι διατηρεί «μικρή ελπίδα» πως τα κοσμήματα μπορεί να ανακτηθούν και εξέφρασε «αισιοδοξία» για την πορεία της έρευνας