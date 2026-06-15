Ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22M3 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στη Σιβηρία
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροσκάφος Συντριβή αεροσκάφους Σιβηρία

Ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22M3 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στη Σιβηρία

Το πλήρωμα πρόλαβε να εκτιναχθεί και επέζησε της συντριβής

Ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22M3 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στη Σιβηρία
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Ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22M3 συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το υπουργείο τόνισε ότι το τετραμελές πλήρωμα πρόλαβε να εκτιναχθεί και επέζησε της συντριβής.



Μη επαληθευμένα πλάνα του δυστυχήματος που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αεροπλάνο να πέφτει προς μια πυκνή δασώδη περιοχή κοντά στις όχθες του ποταμού Ανγκάρα, και μετά να υψώνεται μια τεράστια στήλη καπνού.

Το αεροσκάφος Tu-22 τα οποία μπορούν να μεταφέρουν υπερηχητικούς πυραύλους Kinzal και είναι γνωστά στο ΝΑΤΟ με την κωδική ονομασία "Backfire", είναι σοβιετικής εποχής υπερηχητικό βομβαρδιστικό το οποίο η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει έκτοτε για πολεμικές αποστολές στη Συρία και την Ουκρανία.

«Το πλήρωμα εκτινάχθηκε. Δεν απειλείται η ζωή τους ή υγεία τους» μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. «Δεν υπήρξαν ζημιές στο έδαφος. Το αεροσκάφος πετούσε χωρίς πολεμικό φορτίο»

Ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Ίγκορ Κόζιρεφ, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Κάμενκα, ότι οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά και ότι τα τέσσερα μέλη του πληρώματος διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

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Το Tu-22M3, μια εκσυγχρονισμένη έκδοση του αρχικού αεροσκάφους Tu-22, μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους κρουζ Kh-22 (AS-4 Kitchen) καθώς και τους υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal («Dagger») που εκτοξεύονται από τον αέρα, σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists.
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