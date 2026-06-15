Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22M3 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στη Σιβηρία
Ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22M3 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στη Σιβηρία
Το πλήρωμα πρόλαβε να εκτιναχθεί και επέζησε της συντριβής
Ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22M3 συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Το υπουργείο τόνισε ότι το τετραμελές πλήρωμα πρόλαβε να εκτιναχθεί και επέζησε της συντριβής.
Μη επαληθευμένα πλάνα του δυστυχήματος που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αεροπλάνο να πέφτει προς μια πυκνή δασώδη περιοχή κοντά στις όχθες του ποταμού Ανγκάρα, και μετά να υψώνεται μια τεράστια στήλη καπνού.
Το αεροσκάφος Tu-22 τα οποία μπορούν να μεταφέρουν υπερηχητικούς πυραύλους Kinzal και είναι γνωστά στο ΝΑΤΟ με την κωδική ονομασία "Backfire", είναι σοβιετικής εποχής υπερηχητικό βομβαρδιστικό το οποίο η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει έκτοτε για πολεμικές αποστολές στη Συρία και την Ουκρανία.
«Το πλήρωμα εκτινάχθηκε. Δεν απειλείται η ζωή τους ή υγεία τους» μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. «Δεν υπήρξαν ζημιές στο έδαφος. Το αεροσκάφος πετούσε χωρίς πολεμικό φορτίο»
Ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Ίγκορ Κόζιρεφ, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Κάμενκα, ότι οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά και ότι τα τέσσερα μέλη του πληρώματος διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.
Το Tu-22M3, μια εκσυγχρονισμένη έκδοση του αρχικού αεροσκάφους Tu-22, μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους κρουζ Kh-22 (AS-4 Kitchen) καθώς και τους υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal («Dagger») που εκτοξεύονται από τον αέρα, σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists.
Το υπουργείο τόνισε ότι το τετραμελές πλήρωμα πρόλαβε να εκτιναχθεί και επέζησε της συντριβής.
فيديو من مكان سقوط طائرة Tu-22M3 في منطقة إيركوتسك، تم تسجيله من قبل أحد السكان المحليين. https://t.co/rG67zTkHT2 pic.twitter.com/m6LmFIGiuE— عادل عريجي (@AdelAridji) June 15, 2026
Μη επαληθευμένα πλάνα του δυστυχήματος που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αεροπλάνο να πέφτει προς μια πυκνή δασώδη περιοχή κοντά στις όχθες του ποταμού Ανγκάρα, και μετά να υψώνεται μια τεράστια στήλη καπνού.
Το αεροσκάφος Tu-22 τα οποία μπορούν να μεταφέρουν υπερηχητικούς πυραύλους Kinzal και είναι γνωστά στο ΝΑΤΟ με την κωδική ονομασία "Backfire", είναι σοβιετικής εποχής υπερηχητικό βομβαρδιστικό το οποίο η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει έκτοτε για πολεμικές αποστολές στη Συρία και την Ουκρανία.
«Το πλήρωμα εκτινάχθηκε. Δεν απειλείται η ζωή τους ή υγεία τους» μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. «Δεν υπήρξαν ζημιές στο έδαφος. Το αεροσκάφος πετούσε χωρίς πολεμικό φορτίο»
Ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Ίγκορ Κόζιρεφ, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Κάμενκα, ότι οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά και ότι τα τέσσερα μέλη του πληρώματος διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.
Το Tu-22M3, μια εκσυγχρονισμένη έκδοση του αρχικού αεροσκάφους Tu-22, μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους κρουζ Kh-22 (AS-4 Kitchen) καθώς και τους υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal («Dagger») που εκτοξεύονται από τον αέρα, σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα