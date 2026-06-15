Συνελήφθη ο άνδρας που έσπρωξε γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο στο Λονδίνο μετά από 9 χρόνια, είναι πρώην στρατιωτικός και τραπεζίτης

Το βίντεο από την επίθεση στη γέφυρα Πάτνεϊ είχε γίνει παγκόσμιο viral

44χρονου πολυεκατομμυριούχου τραπεζίτη με αριστοκρατική καταγωγή, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση του διαβόητου «Putney Pusher», όταν ένας δρομέας είχε σπρώξει απρόκλητα μια πεζή γυναίκα στο οδόστρωμα, τη στιγμή που πλησίαζε λεωφορείο, μια



Ο άνδρας συνελήφθη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην πολυτελή κατοικία του στο δυτικό 5 Μαΐου 2017 στη γέφυρα Πάτνεϊ, όταν ένας δρομέας έσπρωξε απρόκλητα μια γυναίκα στο οδόστρωμα τη στιγμή που πλησίαζε λεωφορείο.



σώθηκε χάρη στην άμεση αντίδραση του οδηγού, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα εγκαίρως.











Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τους χειρισμούς των αρχών, καθώς το βίντεο της



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Η έρευνα είχε επισήμως κλείσει το 2018 λόγω έλλειψης νέων στοιχείων, ωστόσο, πρόσφατες πληροφορίες οδήγησαν και πάλι στο άνοιγμα της υπόθεσης και τελικά στη σύλληψη του δράστη, με τις αρχές να τονίζουν ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.



Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση του διαβόητου «», όταν ένας δρομέας είχε σπρώξει απρόκλητα μια πεζή γυναίκα στο οδόστρωμα, τη στιγμή που πλησίαζε λεωφορείο, μια επίθεση που είχε συγκλονίσει την Βρετανία Ο άνδρας συνελήφθη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην πολυτελή κατοικία του στο δυτικό Λονδίνο και κρατείται ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η σύλληψη συνδέεται άμεσα με το περιστατικό που σημειώθηκε στις, όταν ένας δρομέας έσπρωξε απρόκλητα μια γυναίκα στο οδόστρωμα τη στιγμή που πλησίαζε λεωφορείο.Το περιστατικό μάλιστα είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και το σχετικό βίντεο είχε γίνει viral παγκοσμίως. Η γυναίκα είχε βρεθεί ξαφνικά στη λεωφορειολωρίδα, ακριβώς μπροστά από ένα διώροφο λεωφορείο, ωστόσοΣύμφωνα με το βίντεο, ο δρομέας συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει ή να προσφέρει βοήθεια, ενώ λίγη ώρα αργότερα φέρεται να πέρασε ξανά από το σημείο αγνοώντας τις εκκλήσεις του θύματος και των περαστικών να παραμείνει εκεί.Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τους χειρισμούς των αρχών, καθώς το βίντεο της επίθεσης δημοσιοποιήθηκε περίπου τρεις μήνες μετά το συμβάν. Νομικοί και ειδικοί είχαν εκτιμήσει ότι η καθυστέρηση αυτή ενδέχεται να δυσχέρανε τον εντοπισμό του δράστη, επιτρέποντάς του να αποφύγει τη σύλληψη για χρόνια.Η έρευνα είχε επισήμως κλείσει το 2018 λόγω έλλειψης νέων στοιχείων, ωστόσο, πρόσφατες πληροφορίες οδήγησαν και πάλι στο άνοιγμα της υπόθεσης και τελικά στη σύλληψη του δράστη, με τις αρχές να τονίζουν ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.

Ο 44χρονος φέρεται να έχει υπηρετήσει ως αξιωματικός του βρετανικού στρατού πριν ακολουθήσει καριέρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση περιουσιών ιδιαίτερα εύπορων πελατών. Παράλληλα, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, διατηρεί συγγενικούς δεσμούς με ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους, μεταξύ των οποίων και μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.