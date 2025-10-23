«Όταν πρέπει να κινηθείς γρήγορα»: Εταιρεία με γερανούς γίνεται viral με την χιουμοριστική διαφήμισή της μετά την ληστεία στο Λούβρο
«Όταν πρέπει να κινηθείς γρήγορα»: Εταιρεία με γερανούς γίνεται viral με την χιουμοριστική διαφήμισή της μετά την ληστεία στο Λούβρο
Αφού παρακολούθησαν τα νέα για τη ληστεία στο Παρίσι, τα στελέχη της εταιρείας αποφάσισαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη δημοσιότητα
Μία οικογενειακή επιχείρηση από τη Γερμανία βρέθηκε ακούσια εμπλεκόμενη στη ληστεία στο Λούβρο, όταν οι δράστες χρησιμοποίησαν έναν γερανό της για να εισέλθουν στο μουσείο και να αρπάξουν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, αντί να δει την εμπλοκή της καχύποπτα, η εταιρεία Böcker το μετέτρεψε σε ευκαιρία για διαφήμιση!
Σύμφωνα με τον Guardian, η νέα διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας, που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζει με χιουμοριστικό τρόπο τον γεράνο Agilo, τον οποίο χρησιμοποίησαν οι ληστές για να εισέλθουν στο μουσείο από ένα παράθυρο. Το σύνθημα της καμπάνιας είναι «Όταν πρέπει να κινηθείς γρήγορα» και συνοδεύεται από φωτογραφίες του επίμαχου γερανού.
Η επικεφαλής μάρκετινγκ της Böcker, Τζούλια Σβαρτς, δήλωσε ότι η ίδια και ο σύζυγός της, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ήταν σοκαρισμένοι όταν είδαν τη φωτογραφία από τη ληστεία. Όμως, αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξαν θύματα, άρχισαν να σκέφτονται χιουμοριστικά σλόγκαν για την καμπάνια τους.
Η Σβαρτς είπε ότι η εταιρεία είχε πουλήσει το 2020 τον γερανό σε μια εταιρεία στην περιοχή του Παρισιού, η οποία τον νοίκιαζε σε πελάτες. Οι κλέφτες είχαν προσεγγίσει πρόσφατα τη γαλλική εταιρεία για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να χρησιμοποιήσουν τον γερανό και στη συνέχεια τον έκλεψαν κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης της χρήσης του, κάτι που οι ιδιοκτήτες ανέφεραν στην αστυνομία την περασμένη εβδομάδα.
Η Böcker, που ιδρύθηκε το 1958 και έχει 600 υπαλλήλους, βλέπει την καμπάνια της να γίνεται viral με ταχύτητες που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Παρά τις αντιδράσεις για το χιούμορ της, η εταιρεία δήλωσε ότι η καμπάνια έχει ήδη προκαλέσει αρκετές ερωτήσεις για τον γερανό.
