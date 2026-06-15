Εφετείο στη Βρετανία επικύρωσε την απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική»

Οι ενέργειες της Palestine Action «δεν είναι συμβατές με τις δημοκρατικές αξίες του κράτους δικαίου» δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ μετά την έκδοση της απόφασης





Η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών ήταν «αναλογική» και «δεν ήταν παράνομη», εκτίμησε το









The UK government's decision to ban on the pro-Palestinian campaign group Palestine Action as a terrorist organization is lawful, London's Court of Appeal has ruled.



Palestine Action, which had increasingly targeted Israel‑linked defense companies in the UK with a particular… pic.twitter.com/fWI6IgLcx7 — CGTN Europe (@CGTNEurope) June 15, 2026





Η Χούντα Αμόρι, συνιδρύτρια της οργάνωσης, ανέφερε ότι σκοπεύει να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο και, αν χρειαστεί, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιώματων. «Δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για να αρθεί αυτή η απαγόρευση» και «κυρίως, για μια ελεύθερη Παλαιστίνη», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.





I will appeal to the Supreme Court and take it up to the European Court of Human Rights, if needs be.



However, we clearly can not rely on the legal system which completely stitched up the Filton case, and now the Palestine Action ban.



This fight can only be won by the people. — Huda Ammori (@HudaAmmori) June 15, 2026 Κλείσιμο

Η κυβέρνηση κατέταξε την Palestine Action στις τρομοκρατικές οργανώσεις –μαζί με την Αλ Κάιντα, τη Χεζμπολάχ ή τον IRA– αφού ακτιβιστές έβαλαν στο στόχαστρο μια βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας τον Ιούνιο του 2025 και την ισραηλινή εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας Elbit Systems, τον Αύγουστο του 2024. Στο πρωτοδικείο, η απόφαση αυτή κρίθηκε «δυσανάλογη», με το σκεπτικό ότι πλήττονται τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συναθροίζεσθαι. Το υπουργείο Εσωτερικών άσκησε αμέσως έφεση.



Εκατοντάδες άνθρωποι στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη επειδή εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Palestine Action ανέμεναν με αγωνία τη σημερινή απόφαση του Εφετείου. Οι περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν σε κάποια από τις πολλές διαδηλώσεις που οργανώθηκαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απαγόρευση της οργάνωσης. Μεταξύ αυτών είναι και ο Κρις Χόουτον, 47 ετών, από το Λονδίνο, ο οποίος διώκεται επειδή κρατούσε ένα πλακάτ με τη φράση «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action». «Είμαι συγγραφέας παιδικών βιβλίων, δεν είμαι τρομοκράτης» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ συμμετείχε σε μια κινητοποίηση έξω από τα Βασιλικά Δικαστήρια.



Η Palestine Action «είναι μια μη βίαιη ομάδα δράσης. Τασσόμαστε κατά της γενοκτονίας, προσπαθούμε να σταματήσουμε τη βία», συνέχισε, εκτιμώντας ότι η απόφαση του Εφετείου ισοδυναμεί με απολυταρχισμό.



Εφετείο στη Βρετανία επικύρωσε σήμερα την απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action, η οποία χαρακτηρίστηκε τον Ιούλιο του 2025 « τρομοκρατική » από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ , μια απόφαση που οδήγησε στη σύλληψη περισσότερων από 3.000 υποστηρικτών της.Η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών ήταν «αναλογική» και «δεν ήταν παράνομη», εκτίμησε το Εφετείο Η δικαστής Σου Καρ υπογράμμισε ότι η απαγόρευση της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης και ο χαρακτηρισμός της ως τρομοκρατικής ήταν «αμφιλεγόμενες» ενέργειες. Ωστόσο «είναι θεμελιώδες λάθος να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η Palestine Action προωθεί παράνομη βία που προσομοιάζει σε τρομοκρατία», πρόσθεσε.Οι ενέργειες της Palestine Action «δεν είναι συμβατές με τις δημοκρατικές αξίες του κράτους δικαίου» δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ μετά την έκδοση της απόφασης.Η Χούντα Αμόρι, συνιδρύτρια της οργάνωσης, ανέφερε ότι σκοπεύει να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο και, αν χρειαστεί, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιώματων. «Δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για να αρθεί αυτή η απαγόρευση» και «κυρίως, για μια ελεύθερη Παλαιστίνη», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.Η κυβέρνηση κατέταξε την Palestine Action στις τρομοκρατικές οργανώσεις –μαζί με την Αλ Κάιντα, τη Χεζμπολάχ ή τον IRA– αφού ακτιβιστές έβαλαν στο στόχαστρο μια βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας τον Ιούνιο του 2025 και την ισραηλινή εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας Elbit Systems, τον Αύγουστο του 2024. Στο πρωτοδικείο, η απόφαση αυτή κρίθηκε «δυσανάλογη», με το σκεπτικό ότι πλήττονται τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συναθροίζεσθαι. Το υπουργείο Εσωτερικών άσκησε αμέσως έφεση.Εκατοντάδες άνθρωποι στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη επειδή εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Palestine Action ανέμεναν με αγωνία τη σημερινή απόφαση του Εφετείου. Οι περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν σε κάποια από τις πολλές διαδηλώσεις που οργανώθηκαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απαγόρευση της οργάνωσης. Μεταξύ αυτών είναι και ο Κρις Χόουτον, 47 ετών, από το Λονδίνο, ο οποίος διώκεται επειδή κρατούσε ένα πλακάτ με τη φράση «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action». «Είμαι συγγραφέας παιδικών βιβλίων, δεν είμαι τρομοκράτης» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ συμμετείχε σε μια κινητοποίηση έξω από τα Βασιλικά Δικαστήρια.Η Palestine Action «είναι μια μη βίαιη ομάδα δράσης. Τασσόμαστε κατά της γενοκτονίας, προσπαθούμε να σταματήσουμε τη βία», συνέχισε, εκτιμώντας ότι η απόφαση του Εφετείου ισοδυναμεί με απολυταρχισμό.

«Θα μπορούσα επομένως να πάω στη φυλακή. Δεν είναι πολύ πιθανό, όμως δεν είναι πλέον αδύνατον», υπογράμμισε.



Κάθε εκδήλωση υποστήριξης στην Palestine Action τιμωρείται με ποινή έως και 6 μηνών φυλάκισης ενώ η συμμετοχή σε αυτήν ή η οργάνωση εκδηλώσεων υποστήριξης μπορεί να επιφέρει κάθειρξη έως και 14 ετών.



Πολλοί άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα έξω από τα δικαστήρια.



«Υπάρχει απογοήτευση και οργή» μετά την απόφαση «όμως ξέρω ότι έχουμε δίκιο» είπε μια διαδηλώτρια, η Χόλι Ρόουι. «Όσο περισσότερο μας καταπιέζουν, τόσο περισσότερο θα αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη», πρόσθεσε η 35χρονη Βρετανίδα. Το Εφετείο επικύρωσε την απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action, που έχει χαρακτηριστεί "τρομοκρατική"