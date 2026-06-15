Ταγιάνι: Πρέπει να καταφέρουμε να σταματήσουν και οι μάχες στο Λίβανο
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Αντόνιο Ταγιάνι Λίβανος Ισραήλ Ένοπλες Δυνάμεις

Ταγιάνι: Πρέπει να καταφέρουμε να σταματήσουν και οι μάχες στο Λίβανο

«Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί, σε διπλωματικό επίπεδο, είμαστε έτοιμοι να εγγυηθούμε και μια παρουσία στο Λίβανο, ώστε να συμβάλουμε στην ενίσχυση και την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας», συμπλήρωσε

Ταγιάνι: Πρέπει να καταφέρουμε να σταματήσουν και οι μάχες στο Λίβανο
«Πρέπει να καταφέρουμε να σταματήσουν και οι μάχες στο Λίβανο, ώστε η Χεζμπολάχ να μην επιτεθεί, πλέον στο Ισραήλ και το Ισραήλ να μην βομβαρδίσει πια την Βηρυτό», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί, σε διπλωματικό επίπεδο. Είμαστε έτοιμοι να εγγυηθούμε και μια παρουσία στο Λίβανο, ώστε να συμβάλουμε στην ενίσχυση και την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οι οποίες θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο του λιβανικού εδάφους. Δεν γίνεται, ένα μέρος του, να ελέγχεται από την Χεζμπολάχ», συμπλήρωσε ο Ταγιάνι.



Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας υπογράμμισε, τέλος ,ότι η χώρα του θα συνεχίσει να συμμετέχει στην αποστολή Unifil, ενώ υπενθύμισε ότι είναι παρούσα στον Λίβανο και στα πλαίσια διμερούς αποστολής, για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

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