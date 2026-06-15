Ταγιάνι: Πρέπει να καταφέρουμε να σταματήσουν και οι μάχες στο Λίβανο

«Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί, σε διπλωματικό επίπεδο, είμαστε έτοιμοι να εγγυηθούμε και μια παρουσία στο Λίβανο, ώστε να συμβάλουμε στην ενίσχυση και την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας», συμπλήρωσε