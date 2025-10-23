«Φεύγουν, ήρθε η αστυνομία» - Βίντεο που αναπαράγει η Parisien δείχνει τους φερόμενους δράστες της ληστείας στο Λούβρο να το σκάνε με γερανό

Η γαλλική εφημερίδα επιβεβαίωσε σήμερα πως το βίντεο είναι αυθεντικό - Δείχνει τους δράστες να κατεβαίνουν με γερανό από το μουσείο και να το σκάνε με μηχανάκι - Οι φωνές που ακούγονται από ασύρματο και η παραδοχή της διευθύντριας του μουσείου