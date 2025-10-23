«Φεύγουν, ήρθε η αστυνομία» - Βίντεο που αναπαράγει η Parisien δείχνει τους φερόμενους δράστες της ληστείας στο Λούβρο να το σκάνε με γερανό
Η γαλλική εφημερίδα επιβεβαίωσε σήμερα πως το βίντεο είναι αυθεντικό - Δείχνει τους δράστες να κατεβαίνουν με γερανό από το μουσείο και να το σκάνε με μηχανάκι - Οι φωνές που ακούγονται από ασύρματο και η παραδοχή της διευθύντριας του μουσείου
Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο η Le Parisien αναπαράγει, επισημαίνοντας πως έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει σήμερα την αυθεντικότητά του, δείχνει τους δύο διαρρήκτες να κατεβαίνουν με γερανό από το Λούβρο μετά την κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη συνέχεια, φεύγουν, έχοντας καβαλήσει ένα μηχανάκι.
Στο βίντεο, διάρκειας περίπου τριάντα δευτερολέπτων, φαίνονται οι δύο διαρρήκτες βγαίνουν από το παράθυρο στο οποίο είχαν μπει περίπου τέσσερα λεπτά νωρίτερα, για να φτάσουν στη Γκαλερί του Απόλλωνα.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από πού και ποιος τράβηξε το βίντεο.
Όπως διακρίνεται, ο ένας εκ των δραστών φοράει φωσφοριζέ γιλέκο και ο άλλος κράνος μοτοσικλέτας, ενώ τα ρούχα τους είναι μαύρα. Κάτι που τραβάει την προσοχή, είναι πως οι δύο εγκληματίες δείχνουν πολύ ήρεμοι. «Οι τύποι είναι με σκούτερ», ακούγεται σε κάτι που μοιάζει με ασύρματο. «Φεύγουν, φεύγουν... Π*στη μου, ήρθε η αστυνομία», συνεχίζει μια φωνή, πιθανότατα αυτή του ατόμου που τραβάει το βίντεο.
Λίγα δευτερόλεπτα μετά την αποχώρησή τους, προσπαθούν να βάλουν φωτιά στο γερανό χωρίς να τα καταφέρουν. Αυτή η ενέργεια είναι δύσκολο να παρατηρηθεί στις εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, οι διαρρήκτες εμφανίζονται ξανά στο βίντεο πάνω σε ένα σκουτεράκι. Το βίντεο σταματά σε αυτό το σημείο. «Φεύγουν», λέει τότε η φωνή ενός άντρα.
Οι διαρρήκτες δεν «εντοπίστηκαν εγκαίρως»
Σε ερώτηση της Επιτροπής Πολιτισμού της Γερουσίας, η διευθύντρια του Λούβρου, Λωράνς ντε Καρ παραδέχτηκε αδυναμίες στο σύστημα εξωτερικής παρακολούθησης του μεγάλου μουσείου του Παρισιού. «Το σύστημα ασφαλείας, όπως λειτουργεί σήμερα στην αίθουσα του Απόλλωνα, λειτούργησε άψογα», περιλαμβανομένων όλων των συναγερμών, διαβεβαίωσε η ντε Καρ.
Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το σύστημα βιντεοπαρακολούθησης του εξωτερικού του τεράστιου παλατιού ήταν «πολύ ανεπαρκές», κάνοντας λόγο για μια «αδυναμία στην προστασία του περιμετρικού χώρου»: «Δεν εντοπίσαμε εγκαίρως την άφιξη των ληστών».
«Υπάρχουν κάποιες περιμετρικές κάμερες, αλλά είναι παλιές (...), ο αριθμός τους είναι πολύ ανεπαρκής, δεν καλύπτουν όλες τις προσόψεις του Λούβρου, και δυστυχώς από την πλευρά της αίθουσας του Απόλλωνα», όπου έγινε η κλοπή, «η μόνη κάμερα είναι στραμμένη προς τη Δύση και επομένως δεν κάλυπτε το μπαλκόνι που επηρεάστηκε από την παραβίαση», ανέφερε.
Οι κακοποιοί μπήκαν στο μουσείο μέσω ενός γερανού που ήταν τοποθετημένος στον δημόσιο δρόμο και έκοψαν με δισκοπρίονο μια πόρτα-παράθυρο από γυαλί, ακολούθησαν τις βιτρίνες που φιλοξενούσαν τα κοσμήματα και όλα αυτά μέσα σε λίγα λεπτά, πριν εξαφανιστούν με οκτώ εθνικούς θησαυρούς.
🇫🇷 First footage of the Louvre heist shows burglars fleeing wildly— Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2025
Initially on a forklift, then on scooters through Paris streets.
Crown jewels worth €88 million were stolen from the Louvre’s Apollo Gallery on Sunday. The heist lasted only 7 minutes and involved 4 suspects. pic.twitter.com/FXS2sl0jLE
