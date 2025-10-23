Νετανιάχου μετά τη αντίδραση Βανς: Προβοκάτσια της αντιπολίτευσης η ψηφοφορία στην Κνέσετ για τη Δυτική Όχθη
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «προσβλητική» τη χθεσινή ψηφοφορία στην Κνέσετ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, την ώρα που η Ουάσινγκτον έχει απορρίψει αυτή την προοπτική
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε σήμερα την έγκριση από την Κνέσετ δύο προτάσεων επί του νόμου για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, που έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «σκόπιμη προβοκάτσια» της αντιπολίτευσης.
«Η ψηφοφορία στην Κνέσετ για την προσάρτηση ήταν μια σκόπιμη πολιτική προβοκάτσια της αντιπολίτευσης, που είχε ως στόχο να σπείρει τη διχόνοια εν μέσω της επίσκεψης του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Νωρίτερα σήμερα ο Βανς χαρακτήρισε «προσβλητική» και «ηλίθιο πολιτικό ελιγμό» την έγκριση του νομοσχεδίου.
Ο Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί απόψε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε το απόγευμα στο Ισραήλ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
