«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Μου είχε πει πως όταν σε χτυπούν πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου, το μυαλό μου πήγε εκεί, κατέθεσε ο Αλέξανδρος Βαλυράκης - «Είδα τον πατέρα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος»
«Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατεύθει για να σωθεί», είπε σήμερα στην κατάθεσή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο μικρότερος γιος του Σήφη Βαλυράκη, Αλέξανδρος.
«Είδα έναν άνθρωπο που ήταν ξυλοκοπημένος ακόμη και στο πρόσωπο. Είχε μελανιές, αμυντικά τραύματα στα χέρια και χτυπήματα στο κεφάλι. Είχε ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό», περιέγραψε ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, διευκρινίζοντας ότι πρώτη φορά αντίκρισε τη σορό του πατέρα του στο νοσοκομείο όταν κλήθηκε να κάνει αναγνώριση.
Ειδικότερα, αρχίζοντας την κατάθεσή του στο δικαστήριο ο μάρτυρας, τόνισε ότι έμαθε για το ότι ο πατέρας του αγνοείται με καθυστέρηση, καθώς όπως είπε, βρίσκονταν στην Αθήνα και είχε το τηλέφωνό του κλειστό.
Συγκεκριμένα κατέθεσε: «Άνοιξα το τηλέφωνό μου γύρω στις 16: 50, είχε πολλά μηνύματα. Βρισκόμουν στο κέντρο της Αθήνας. Με το πού με πήραν τηλέφωνο ανησύχησα πολύ, ήμουν σίγουρος ότι είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Έφυγα από την Αθήνα αργότερα γύρω τις 7:00 όταν βρήκα τρόπο γιατί το δικό μου όχημά είχε πρόβλημα. Περίπου 10 με 15 λεπτά πριν φτάσω με πήρε ο αδελφός μου...».
Συνεχίζοντας την κατάθεσή του ο γιος του Σήφη Βαλυράκη, ανέφερε: «Ήμουν πολύ κοντά με τον πατέρα μου. Είχε τύχει να συζητήσουμε για την καταναγκαστική εργασία στις φυλακές της Αλβανίας που είχε βρεθεί. Τότε μου είχε πει πως όταν σε χτυπούν πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Το μυαλό μου πήγε εκεί. Ότι δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευθεί για να σωθεί. (...). Ο πατέρας μου ήταν πολύ προσεκτικός όταν έκανε ψαροτοντούφεκο και γενικότερα η προσέγγισή του στα θέματα ασφάλειας ήταν πολύ αυστηρή».
Τέλος, ο γιος του Σήφη Βαλυράκη σημείωσε ότι ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό ότι τα τραύματα που είχε η σορός του πατέρα του ήταν από προπέλα.
«Η στολή του (του ψαροντουφεκά) ήταν άθικτη» είπε ενώ και εκείνος άφησε ξεκάθαρες αιχμές για πλημμελή έρευνα των αρχών όσον αφορά στις συνθήκες θανάτου του πατέρα του. «Πήγα στον Τσιάρα (τότε υπουργός Δικαιοσύνης) και μου είπε "άστο μην το ψάχνεις στη Χαλκίδα, πήγαινε στις εσωτερικές υποθέσεις στην Αθήνα"», επισήμανε ο μάρτυρας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Σήφης Βαλυράκης, δολοφονήθηκε, σύμφωνα με τη δικογραφία της υπόθεσης, τον Ιανουάριο του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.
«Είδα τον πατέρα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος»
- Πρόεδρος: Πήγατε στο σημείο;
- Μάρτυρας: Ναι. Μου έκανε τεράστια εντύπωση γιατί είχε πολύ κόσμο. Πώς τους επιτρέπονταν να στέκονται στα πέντε μέτρα; Είδα τον πατέρα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος. Η αντίδραση μου εκείνη την στιγμή ήταν να προστατεύσω τον πατέρα μου. Στο Νησί των Ονείρων εγώ δεν είδα τον πατέρα μου, τον είδα μετά στο νοσοκομείο.
- Πρόεδρος: Πείτε μας για το μετά. Τι είδατε στο νοσοκομείο;
- Mάρτυρας: Πήγα εκεί με τον αδελφό μου, δεν τον άφησα να κάνει την αναγνώριση εκείνος. Πήγα εγώ πρώτος. Είδα τον πατέρα μου και η εικόνα ήταν πολύ δύσκολη. Είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα στα χέρια, που ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και στο πρόσωπο του. Είχε μελανιές στο κεφάλι και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό.
- Πρόεδρος: Σας είχε πει αν υπήρχαν γενικότερα θέματα με προστριβές στη θάλασσα;
- Μάρτυρας: Όχι, μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου δεν ήξερα γι' αυτά. Μετά έμαθα ότι οι επαγγελματίες ψαράδες αν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα έκαναν ακόμη και εμβολισμούς. Άκουσα πράγματα ανατριχιαστικά....
- Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;
- Μάρτυρας: Όχι τους έμαθα όταν λάβαμε τη δικογραφία.
- Υποστήριξη της κατηγορίας: Τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας σας; Εριστικός ή ήπιος;
- Μάρτυρας: Δεν ήταν καθόλου εριστικός, ήταν ήσυχος, έντιμος και απλός. Δεν μάλωνε με κανέναν. Εγώ δεν τον είχα ακούσει ποτέ να βρίζει.
Η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη
Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κάθονται δυο άτομα, ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι δικάζονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Και οι δυο, ωστόσο, αρνούνται την κατηγορία.
Σήμερα στο ακροατήριο του βρέθηκαν μεταξύ άλλων η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία, η οποία είναι μάρτυρας στην υπόθεση, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης ο Νίκος Σηφουνάκης, καθώς και μέλη της οικογένειας του αδικοχαμένου πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.
