«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κάθονται δυο άτομα, ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι δικάζονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Και οι δυο, ωστόσο, αρνούνται την κατηγορία.Σήμερα στο ακροατήριο του βρέθηκαν μεταξύ άλλων η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία, η οποία είναι μάρτυρας στην υπόθεση, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης ο Νίκος Σηφουνάκης, καθώς και μέλη της οικογένειας του αδικοχαμένου πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.