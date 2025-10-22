OpenAI: Η εταιρεία του ChatGPT λανσάρει τον «Atlas» - Ο πρώτος browser χτισμένος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη
OpenAI: Η εταιρεία του ChatGPT λανσάρει τον «Atlas» - Ο πρώτος browser χτισμένος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη

Φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που περιηγούμαστε στο διαδίκτυο, μετατρέποντας την πλοήγηση σε μια πιο διαδραστική εμπειρία

OpenAI: Η εταιρεία του ChatGPT λανσάρει τον «Atlas» - Ο πρώτος browser χτισμένος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη
Η OpenAI παρουσίασε το ChatGPT Atlas, έναν εντελώς νέο web browser με ενσωματωμένο τον ChatGPT.

Ο Atlas, σύμφωνα με την εταιρεία, φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που περιηγούμαστε στο διαδίκτυο, μετατρέποντας την πλοήγηση σε μια πιο «έξυπνη» και διαδραστική εμπειρία. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησηςόπως το Google Chrome ή το Safari, ο Atlas έχει τον ChatGPT ενσωματωμένο στο περιβάλλον του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζει, συνοψίζει και επεξηγεί ό,τι βλέπει στην οθόνη του χρήστη, από άρθρα και βίντεο μέχρι έγγραφα και online συζητήσεις.


Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει, για παράδειγμα, μια περίληψη ενός μεγάλου άρθρου, να συγκρίνει προϊόντα ή να του ετοιμάσει ένα email, χωρίς να χρειάζεται να φύγει από τη σελίδα που βρίσκεται.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λειτουργίες είναι η «μνήμη», που επιτρέπει στο ChatGPT να θυμάται προηγούμενες αναζητήσεις ή συνομιλίες, ώστε να προσαρμόζει καλύτερα τις απαντήσεις του.


Η OpenAI τονίζει ότι ο χρήστης έχει πάντα τον έλεγχο: μπορεί να απενεργοποιεί ή να διαγράφει αυτή τη μνήμη, καθώς και να χρησιμοποιεί λειτουργία «incognito» για ιδιωτική περιήγηση.

Το ChatGPT Atlas είναι ήδη διαθέσιμο για macOS σε όλες τις εκδόσεις (Free, Plus, Pro και Enterprise), ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα κυκλοφορήσει για Windows, iOS και Android.

