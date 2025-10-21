Κίνδυνος κατάρρευσης για τον τάφο του Τουταγχαμών - Απειλείται από ρωγμές και υγρασία

Όταν ο τάφος του Τουταγχαμών βρέθηκε από τον Χάουαρντ Κάρτερ το 1922, θεωρήθηκε η σημαντικότερη αρχαιολογική ανακάλυψη του 20ού αιώνα.
Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι προειδοποιούν ότι ο τάφος ηλικίας 3.300 ετών, κινδυνεύει να καταρρεύσει. Ερευνητές ανακάλυψαν μεγάλες ρωγμές που εκτείνονται σε όλο το βράχο και που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την κατάρρευση του τάφου. Επιπλέον, η αυξανόμενη υγρασία αποκολλά και ευνοεί την ανάπτυξη μυκητών που καταστρέφουν τις τοιχογραφίες.
Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Καΐρου διαπίστωσαν ότι ο τάφος έχει αναπτύξει μια ρωγμή που διατρέχει την οροφή της εισόδου και του θαλάμου ταφής. Αυτό το εκτεταμένο δίκτυο ρωγμών επιτρέπει στο νερό της βροχής να διεισδύει από πάνω προκαλώντας διάβρωση.
Δεδομένου ότι ο τάφος είναι κατασκευασμένος από σχιστόλιθος Esna που διαστέλλεται και συστέλλεται με τις αλλαγές στην υγρασία, η εξάπλωση της υγρασίας σημαίνει ότι η κατάρρευση αποτελεί πλέον σοβαρό κίνδυνο, όπως αναφέρει η Daily Mail.
Ο Σαγιέντ Χαμέντα, συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής Διατήρησης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, δήλωσε στην Daily Mail: «Οι βασιλικοί τάφοι στην Κοιλάδα των Βασιλέων απαιτούν επείγουσα παρέμβαση και ακριβείς επιστημονικές μελέτες για την ανάλυση των κινδύνων και τον τρόπο μετριασμού τους».
Η Κοιλάδα των Βασιλέων, που βρίσκεται δυτικά του Λούξορ, φιλοξενεί δεκάδες βασιλικούς τάφους, εκ των οποίων αυτός του Τουταγχαμών είναι ένας από τους μικρότερους. Αν και έχουν αντέξει χιλιάδες χρόνια, είναι ευάλωτοι στις πλημμύρες.
Ο καθηγητής Χαμέντα εξηγεί: «Αυτοί οι τάφοι σκάφτηκαν στους πρόποδες των βουνών της κοιλάδας, γεγονός που τους εξέθεσε και θα συνεχίσει να τους εκθέτει στον κίνδυνο των ξαφνικών πλημμυρών που προκαλούνται από τις έντονες βροχές, ειδικά όταν αυτές μεταφέρουν συντρίμμια, πέτρες και χώμα κατά τη διαδρομή τους».
Η χειρότερη από αυτές τις πλημμύρες συνέβη τον Οκτώβριο του 1994, όταν οι περισσότεροι από τους τάφους στην Κοιλάδα των Βασιλέων βυθίστηκαν στο νερό. Ο καθηγητής Χαμέντα λέει ότι αυτή η πλημμύρα ήταν ένα σημείο καμπής για τη δομική ακεραιότητας του τάφου του Τουταγχαμών.
Τα λασπώδη νερά πλημμύρισαν τον ταφικό θάλαμο, ανοίγοντας νέες ρωγμές, αυξάνοντας τα επίπεδα υγρασίας και προκαλώντας την ανάπτυξη μυκήτων που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις τοιχογραφίες.
Στη μελέτη του, ο καθηγητής Χαμέντα ανέφερε ότι ρωγμή που αυξανόταν «επέτρεψε στο νερό της βροχής να διεισδύσει και επιδείνωσε τις ρωγμές, ασκώντας πίεση στην οροφή που υπερέβαινε την αντοχή του σχιστολιθικού βράχου της Esna, ιδίως δεδομένης της τάσης του να διαστέλλεται και να συστέλλεται με τις διακυμάνσεις της υγρασίας».
Αν και ο καθηγητής Χαμέντα δηλώνει ότι ο τάφος «σίγουρα δεν θα καταρρεύσει σύντομα», αυτή η ζημιά σημαίνει ότι ενδέχεται να μην διαρκέσει όσο θα μπορούσε. «Υπάρχουν τρέχοντες και μελλοντικοί κίνδυνοι που απειλούν το νεκροταφείο, οι οποίοι θα επηρεάσουν τη δομική του ακεραιότητα μακροπρόθεσμα και ενδέχεται να μην διαρκέσει για χιλιάδες χρόνια όπως χτίστηκε», λέει.
Ωστόσο, παρά τον κίνδυνο να συμβεί ξανά μια πλημμύρα ανά πάσα στιγμή, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι δεν γίνονται πολλά για να αντιμετωπιστεί αυτή η πιθανότητα.
Ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής Συντήρησης στη Σχολή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Καΐρου Mohamed Atia Hawash, δήλωσε στο Independent Arabia ότι τα γύρω βουνά έχουν εκτεταμένες ρωγμές. Αυτές οι ρωγμές ενέχουν τον κίνδυνο να αποκολληθούν μεγάλα κομμάτια βράχων και να πέσουν πάνω σε τάφους.
«Μια καταστροφή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και, αν θέλουμε να διατηρηθεί η Κοιλάδα των Βασιλέων, πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν να είναι πολύ αργά», λέει.