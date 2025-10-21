Κίνδυνος κατάρρευσης για τον τάφο του Τουταγχαμών - Απειλείται από ρωγμές και υγρασία

Αν και ο καθηγητής Χαμέντα δηλώνει ότι ο τάφος «σίγουρα δεν θα καταρρεύσει σύντομα», αυτή η ζημιά σημαίνει ότι ενδέχεται να μην διαρκέσει όσο θα μπορούσε. «Υπάρχουν τρέχοντες και μελλοντικοί κίνδυνοι που απειλούν το νεκροταφείο, οι οποίοι θα επηρεάσουν τη δομική του ακεραιότητα μακροπρόθεσμα και ενδέχεται να μην διαρκέσει για χιλιάδες χρόνια όπως χτίστηκε», λέει.Ωστόσο, παρά τον κίνδυνο να συμβεί ξανά μια πλημμύρα ανά πάσα στιγμή, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι δεν γίνονται πολλά για να αντιμετωπιστεί αυτή η πιθανότητα.Ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής Συντήρησης στη Σχολή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Καΐρου Mohamed Atia Hawash, δήλωσε στο Independent Arabia ότι τα γύρω βουνά έχουν εκτεταμένες ρωγμές. Αυτές οι ρωγμές ενέχουν τον κίνδυνο να αποκολληθούν μεγάλα κομμάτια βράχων και να πέσουν πάνω σε τάφους.«Μια καταστροφή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και, αν θέλουμε να διατηρηθεί η Κοιλάδα των Βασιλέων, πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν να είναι πολύ αργά», λέει.