Κάτοικοι στη Βαλένθια περικύκλωσαν τουρίστες με ποδήλατα και άρχισαν να φωνάζουν και να σπρώχνουν, «να πάτε σπίτια σας» - Βίντεο

Δείτε στο βίντεο το επεισόδιο - Ολλανδοί τουρίστες βρίσκονταν στο στενό δρομάκι Calle Danzas στην παλιά πόλη της Βαλένθια με τα ποδήλατά τους ενώ από πίσω ντόπιοι τους φώναζαν - Μία τουρίστρια έβαλε τα κλάματα