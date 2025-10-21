Κάτοικοι στη Βαλένθια περικύκλωσαν τουρίστες με ποδήλατα και άρχισαν να φωνάζουν και να σπρώχνουν, «να πάτε σπίτια σας» - Βίντεο
Τουρίστες Βαλένθια Ισπανία Συγκέντρωση

Δείτε στο βίντεο το επεισόδιο - Ολλανδοί τουρίστες βρίσκονταν στο στενό δρομάκι Calle Danzas στην παλιά πόλη της Βαλένθια με τα ποδήλατά τους ενώ από πίσω ντόπιοι τους φώναζαν - Μία τουρίστρια έβαλε τα κλάματα

Τουρίστες βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν τους περικύκλωσαν ντόπιοι στην Βαλένθια και τους φώναζαν να φύγουν, μετά από μία εκδρομή με ποδήλατα που κατέληξε σε μία αντιτουριστική συγκέντρωση.

Σε βίντεο απεικονίζονται οι Ολλανδοί τουρίστες να βρίσκονται στο στενό δρομάκι Calle Danzas στην παλιά πόλη της Βαλένθια με τα ποδήλατά τους. Από πίσω είναι ντόπιοι που τους φωνάζουν «πηγαίνετε σπίτια σας» με τουρίστα να απαντά «άντε γ….».

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης κατοίκων, με μία τουρίστρια σε ποδήλατο να κλαίει, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στον δρόμο υπήρξαν και σπρωξίματα ενώ αφού ένας τουρίστας έβρισε τους κατοίκους, μία ντόπια σήκωσε το μπλουζάκι της και χτύπησε το χέρι της στα οπίσθιά της.

Η ένωση με έδρα τη Βαλένθια «γειτονιά σε κίνδυνο εξαφάνισης», ανακοίνωσε ότι το περιστατικό συνέβη επειδή οι ποδηλάτες ήθελαν να διασχίσουν μια περιοχή όπου διεξαγόταν μια εκδήλωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τουρίστες αρνήθηκαν να κατεβούν από τα ποδήλατά τους ή να επιβραδύνουν ταχύτητα. Η ένωση παραδέχτηκε ότι φώναξε «τουρίστες, γυρίστε σπίτι σας», αλλά κατηγόρησε τους Ολλανδούς τουρίστες ότι έγιναν βίαιοι.

Κλείσιμο
«Οι κάτοικοι της Βαλένθια και ιδιαίτερα της παλιάς πόλης είναι ανήσυχοι και απελπισμένοι μπροστά στην τουριστικοποίηση και την κερδοσκοπία που κατακλύζουν τις γειτονιές και διώχνουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν γίνει οι κυρίαρχοι της πόλης και οι κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν ή να προστατεύσουν τους κατοίκους», είπε εκπρόσωπος.

Πέρα από το περιστατικό με τους τουρίστες «η πραγματική βία που υπάρχει στην παλιά πόλη και σε πολλές άλλες γειτονιές της Βαλένθια είναι η εκδίωξη από τη γειτονιά μέσω βίαιων εκκενώσεων από την αστυνομία, ο καθημερινός κορεσμός των δημόσιων χώρων, η αδυναμία να ξεκουραστεί κανείς στο σπίτι του λόγω του θορύβου στο δρόμο ή στα τουριστικά διαμερίσματα, η εμπορευματοποίηση των γειτονιών και η αύξηση των τιμών, καθώς και η δίωξη των ευάλωτων ατόμων κ.λπ.».

«Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς οι κάτοικοι της γειτονιάς καταδικάζουμε την προσπάθεια ποινικοποίησης της γειτονιάς και του αγώνα για στέγαση που ξέσπασε μετά το περιστατικό της Κυριακής. Το λιγότερο που μπορούν να κάνουν οι τουρίστες είναι να σεβαστούν τις διαμαρτυρίες και να συνειδητοποιήσουν ότι οι δραστηριότητες αναψυχής τους μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή μας. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει, φωνάζουμε δυνατά: “τουρίστες, γυρίστε σπίτια σας”».

