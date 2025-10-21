«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Δολοφονία Μητροκτόνος

«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

Σε ήρεμη κατάσταση ο μητροκτόνος τηλεφώνησε στην αστυνομία, είπε ότι σκότωσε τη μητέρα του και περίμενε στο σπίτι τους αστυνομικούς να τον συλλάβουν

«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Φανή Χαρίση
Στράτος Λούβαρης
244 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Τρικάλων μετά την αποτρόπαια δολοφονία που σημειώθηκε στην περιοχή Φλαμούλι όταν ένας 18χρονος σκότωσε τη μητέρα του πνίγοντας τη με μια πετσέτα μπάνιου.

Ο 18χρονος μετά την τέλεση της φρικώδους πράξης του και σε ήρεμη κατάσταση τηλεφώνησε στην αστυνομία, είπε ότι σκότωσε τη μητέρα του και παρέμεινε εντός του σπιτιού τους περιμένοντας τους αστυνομικούς να τον συλλάβουν.

Ο νεαρός μητροκτόνος σε απόλυτα ήρεμη ψυχολογική κατάσταση μίλησε με τους αστυνομικούς και περιέγραψε τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη του.

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις».

Με τα λόγια αυτά περιέγραψε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο 18χρονος από τα Τρίκαλα τους λόγους που τον οδήγησαν σήμερα στη δολοφονία της μητέρας του.

«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Κλείσιμο


Η μητέρα, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χωρισμένη με τον πατέρα του μητροκτόνου ενώ μάνα και γιος είχαν συχνούς καβγάδες.

Ωστόσο, σήμερα δεν προκύπτει να είχαν καβγαδίσει και όπως όλα δείχνουν οι δυο τους παρακολουθούσαν τηλεόραση, πριν το έγκλημα.

«Χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ μας, σηκώθηκα, το αποφάσισα, πήρα την πετσέτα της την έβαλα γύρω από το λαιμό, την έσφιξα και τη σκότωσα» φέρεται ότι είπε ο 18χρονος στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο του ειδεχθούς εγκλήματος.

Να σημειωθεί επίσης, ότι η σορός της άτυχης γυναίκας θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας προκειμένου να τελεστεί η νεκροψία- νεκροτομή.

«Είναι πολύ τραγικό» είπε γειτόνισσα της 54χρονης. «Δεν έχω ιδέα τι έγινε. Τα παιδιά δεν έμεναν μαζί της» πρόσθεσε η ίδια.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της γειτόνισσας

18χρονος σε χωριό των Τρικάλων (1)

18χρονος σε χωριό των Τρικάλων (2)


Ειδήσεις σήμερα:

Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα

Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος

Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Φανή Χαρίση
Στράτος Λούβαρης
244 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα.

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης