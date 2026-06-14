Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Ουκρανική επίθεση με drones στη Γιάροσλαβ προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων
Ουκρανική επίθεση με drones στη Γιάροσλαβ προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων
Βίντεο με επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικές εγκαταστάσεις δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για στοχευμένα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές καυσίμων και εκρηκτικών
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζονται ουκρανικά drones να πλήττουν ρωσικές πετρελαϊκές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε επίθεση στην περιοχή Τούλα, με στόχο το χημικό εργοστάσιο Azot, το οποίο – όπως υποστήριξε – είναι κρίσιμο για την παραγωγή εκρηκτικών στη Ρωσία.
Παράλληλα, έκανε λόγο και για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.
Ανέφερε επίσης ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους σε απόσταση άνω των 700 χιλιομέτρων από τα σύνορα, ενώ σημείωσε πως έχουν επιβληθεί περιορισμοί εναέριας κυκλοφορίας σε ρωσικά αεροδρόμια και κατάσταση συναγερμού σε δεκάδες περιοχές.
Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνδέονται με την άρνηση της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία συνεχίζει να επιδιώκει ειρηνευτική λύση, ενώ παράλληλα ενισχύει τις επιχειρήσεις της στο πεδίο.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε επίθεση στην περιοχή Τούλα, με στόχο το χημικό εργοστάσιο Azot, το οποίο – όπως υποστήριξε – είναι κρίσιμο για την παραγωγή εκρηκτικών στη Ρωσία.
Παράλληλα, έκανε λόγο και για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία.
Επιβεβαίωση από ρωσικές αρχέςΡώσοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πλήγματα σε διάφορες περιοχές. Ο περιφερειακός κυβερνήτης της περιοχής Γιαροσλάβλ ανέφερε ότι η περιοχή δέχθηκε μαζική επίθεση με ουκρανικά drones, με αποτέλεσμα να πληγεί βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.
Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.
Η ανάρτηση ΖελένσκιΣτην ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο πίεσης κατά της ρωσικής πλευράς, κάνοντας λόγο για «μακροπρόθεσμες κυρώσεις» μέσω στοχευμένων πληγμάτων.
Ανέφερε επίσης ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους σε απόσταση άνω των 700 χιλιομέτρων από τα σύνορα, ενώ σημείωσε πως έχουν επιβληθεί περιορισμοί εναέριας κυκλοφορίας σε ρωσικά αεροδρόμια και κατάσταση συναγερμού σε δεκάδες περιοχές.
Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνδέονται με την άρνηση της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία συνεχίζει να επιδιώκει ειρηνευτική λύση, ενώ παράλληλα ενισχύει τις επιχειρήσεις της στο πεδίο.
Our warriors have achieved good results in applying long-range sanctions against important facilities on the territory of Russia and in the temporarily occupied territories of Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026
More than 700 kilometers from our state border, in Russia’s Yaroslavl region, SSU warriors… pic.twitter.com/GKhmUgXMof
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα