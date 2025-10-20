Οι κατηγορίες κατά του πρίγκιπα Άντριου πρέπει να εξεταστούν με τον κατάλληλο τρόπο, αναφέρουν πηγές του Παλατιού
Η βασιλική οικογένεια πιστεύει ότι οι κατηγορίες εναντίον του πρίγκιπα Άντριου πρέπει να εξεταστούν με τον σωστό τρόπο, σύμφωνα με πηγή του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.
Μετά την απόφαση του πρίγκιπα Άντριου να παραιτηθεί από τους τίτλους του, πηγή ανέφερε στο Sky News ότι ήταν αναγκαίο να ληφθεί δράση λόγω των σοβαρών κατηγοριών και των προβλημάτων που αναδείχθηκαν. Παρά την άρνησή του για τις κατηγορίες, οι νέες καταγγελίες θεωρούνται πολύ σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν με προσοχή.
Η δήλωση αυτή ακολούθησε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να ζήτησε από έναν αστυνομικό το 2011 να βρει βρώμικα στοιχεία για τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση. Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της, το οποίο κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα, δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό της.
Η Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι εξετάζει τις κατηγορίες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το βρετανικό μέσο, είναι πιθανό ο αστυνομικός που φέρεται να υπάκουσε στην εντολή του Άντριου να συνεχίζει να εργάζεται στην αστυνομία, καθώς οι αξιωματικοί προστασίας συνήθως παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια ομάδα.
Η απόφαση του πρίγκιπα Άντριου να παραιτηθεί από τους τίτλους του προκάλεσε έκπληξη, αλλά σύμφωνα με βασιλικές πηγές, κρίθηκε ως ο πιο γρήγορος τρόπος για να ληφθεί το αναγκαίο αποτέλεσμα.
