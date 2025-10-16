Πέθανε ο τελευταίος επιζών της αποστολής που κατέκτησε το Έβερεστ το 1953

Σε ηλικία 92 ετών πέθανε ο Κάντσα Σέρπα, ο τελευταίος επιζών της ορειβατικής αποστολής που κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του Έβερεστ το 1953, όπως ανακοίνωσε η Ορειβατική Ένωση του Νεπάλ.Ο Κάντσα Σέρπα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι του στο Κάπαν, στην περιοχή του Κατμαντού: «Έφυγε ειρηνικά στην κατοικία του» δήλωσε ο πρόεδρος της Ορειβατικής Ένωσης του Νεπάλ, Φουρ Γκέλτζε Σέρπα προσθέτοντας ότι ο Κάντσα αντιμετώπιζετο τελευταίο διάστημα. «Ένα κεφάλαιο της ορειβατικής ιστορίας χάθηκε μαζί του» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα.Ο Κάντσα ήταν μέλος της 35μελούς ομάδας που οδήγησε τον Νεοζηλανδό Έντμουντ Χίλαρι και τον Τενζίνγκ Νοργκάι, στην κορυφή του Έβερεστ, ύψους 8.849 μέτρων, στις 29 Μαΐου 1953. Ήταν ένας από τους τρεις Σέρπα που έφτασαν στο τελευταίο καταφύγιο πριν από την τελική ανάβαση μαζί με τους δύο ιστορικούς ορειβάτες. Ο Τενζίνγκ πέθανε το 1986 και ο Χίλαρι το 2008.Γεννημένος το 1933 στο Ναμτσέ Μπαζάρ, γνωστό ως «πύλη του Έβερεστ», ο Κάντσα ξεκίνησε την ορειβατική του πορείακαι παρέμεινε ενεργός στον χώρο των αποστολών μέχρι τα 50 του.Σε συνέντευξή του τον Μάρτιο του 2024, είχε εκφράσει ανησυχία για τονκαι τηστην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.