Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Πέθανε ο τελευταίος επιζών της αποστολής που κατέκτησε το Έβερεστ το 1953
Πέθανε ο τελευταίος επιζών της αποστολής που κατέκτησε το Έβερεστ το 1953
Ξεκίνησε την ορειβατική του πορεία στα 19 του χρόνια και παρέμεινε ενεργός στον χώρο των αποστολών μέχρι τα 50 του - Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα
Σε ηλικία 92 ετών πέθανε ο Κάντσα Σέρπα, ο τελευταίος επιζών της ορειβατικής αποστολής που κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του Έβερεστ το 1953, όπως ανακοίνωσε η Ορειβατική Ένωση του Νεπάλ.
Ο Κάντσα Σέρπα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι του στο Κάπαν, στην περιοχή του Κατμαντού: «Έφυγε ειρηνικά στην κατοικία του» δήλωσε ο πρόεδρος της Ορειβατικής Ένωσης του Νεπάλ, Φουρ Γκέλτζε Σέρπα προσθέτοντας ότι ο Κάντσα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. «Ένα κεφάλαιο της ορειβατικής ιστορίας χάθηκε μαζί του» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα.
Ο Κάντσα ήταν μέλος της 35μελούς ομάδας που οδήγησε τον Νεοζηλανδό Έντμουντ Χίλαρι και τον Τενζίνγκ Νοργκάι, στην κορυφή του Έβερεστ, ύψους 8.849 μέτρων, στις 29 Μαΐου 1953. Ήταν ένας από τους τρεις Σέρπα που έφτασαν στο τελευταίο καταφύγιο πριν από την τελική ανάβαση μαζί με τους δύο ιστορικούς ορειβάτες. Ο Τενζίνγκ πέθανε το 1986 και ο Χίλαρι το 2008.
Γεννημένος το 1933 στο Ναμτσέ Μπαζάρ, γνωστό ως «πύλη του Έβερεστ», ο Κάντσα ξεκίνησε την ορειβατική του πορεία στα 19 του χρόνια και παρέμεινε ενεργός στον χώρο των αποστολών μέχρι τα 50 του.
Σε συνέντευξή του τον Μάρτιο του 2024, είχε εκφράσει ανησυχία για τον υπερβολικό αριθμό αναρριχητών και τη ρύπανση στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.
Ο Κάντσα Σέρπα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι του στο Κάπαν, στην περιοχή του Κατμαντού: «Έφυγε ειρηνικά στην κατοικία του» δήλωσε ο πρόεδρος της Ορειβατικής Ένωσης του Νεπάλ, Φουρ Γκέλτζε Σέρπα προσθέτοντας ότι ο Κάντσα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. «Ένα κεφάλαιο της ορειβατικής ιστορίας χάθηκε μαζί του» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα.
Ο Κάντσα ήταν μέλος της 35μελούς ομάδας που οδήγησε τον Νεοζηλανδό Έντμουντ Χίλαρι και τον Τενζίνγκ Νοργκάι, στην κορυφή του Έβερεστ, ύψους 8.849 μέτρων, στις 29 Μαΐου 1953. Ήταν ένας από τους τρεις Σέρπα που έφτασαν στο τελευταίο καταφύγιο πριν από την τελική ανάβαση μαζί με τους δύο ιστορικούς ορειβάτες. Ο Τενζίνγκ πέθανε το 1986 και ο Χίλαρι το 2008.
Γεννημένος το 1933 στο Ναμτσέ Μπαζάρ, γνωστό ως «πύλη του Έβερεστ», ο Κάντσα ξεκίνησε την ορειβατική του πορεία στα 19 του χρόνια και παρέμεινε ενεργός στον χώρο των αποστολών μέχρι τα 50 του.
Σε συνέντευξή του τον Μάρτιο του 2024, είχε εκφράσει ανησυχία για τον υπερβολικό αριθμό αναρριχητών και τη ρύπανση στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα