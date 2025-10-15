«Μη χάσετε την ιστορική ευκαιρία για ειρήνη» - Η CENTCOM καλεί τη Χαμάς να σταματήσει άμεσα τα πυρά κατά αμάχων στη Γάζα
«Μη χάσετε την ιστορική ευκαιρία για ειρήνη» - Η CENTCOM καλεί τη Χαμάς να σταματήσει άμεσα τα πυρά κατά αμάχων στη Γάζα
«Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία για ειρήνη. Η Χαμάς θα πρέπει να την αδράξει» αναφέρει ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ
Για πυρά της Χαμάς κατά αμάχων εντός της Γάζας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που διατηρεί παρουσία στη Μέση Ανατολή, προτρέποντας την οργάνωση να αναστείλει τη χρήση βίας.
«Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία για ειρήνη. Η Χαμάς θα πρέπει να την αδράξει» επισημαίνεται στην ανακοίνωση, που υπογράφει ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, στο περιθώριο των μαχών που έχουν ξεκινήσει στη Γάζα, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, ανάμεσα σε μέλη της Χαμάς και άλλες οργανώσεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.
Η ανακοίνωση της CENTCOM:
«Προτρέπουμε έντονα τη Χαμάς να αναστείλει άμεσα τη βία και τα πυρά εναντίον αθώων Παλαιστίνιων αμάχων στη Γάζα — τόσο στις περιοχές που ελέγχει η Χαμάς όσο και σε εκείνες που διασφαλίζονται από τις IDF πίσω από τη Κίτρινη Γραμμή.
Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία για ειρήνη. Η Χαμάς θα πρέπει να την αδράξει, παύοντας πλήρως τις επιθέσεις, τηρώντας αυστηρά το 20 σημείων ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ και προχωρώντας άμεσα στον αφοπλισμό της.
Έχουμε μεταφέρει τις ανησυχίες μας στους μεσολαβητές που συμφώνησαν να συνεργαστούν μαζί μας για την επιβολή της ειρήνης και την προστασία των αθώων αμάχων της Γάζας. Παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον της ειρήνης στην περιοχή».
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
«Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία για ειρήνη. Η Χαμάς θα πρέπει να την αδράξει» επισημαίνεται στην ανακοίνωση, που υπογράφει ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, στο περιθώριο των μαχών που έχουν ξεκινήσει στη Γάζα, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, ανάμεσα σε μέλη της Χαμάς και άλλες οργανώσεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.
Η ανακοίνωση της CENTCOM:
«Προτρέπουμε έντονα τη Χαμάς να αναστείλει άμεσα τη βία και τα πυρά εναντίον αθώων Παλαιστίνιων αμάχων στη Γάζα — τόσο στις περιοχές που ελέγχει η Χαμάς όσο και σε εκείνες που διασφαλίζονται από τις IDF πίσω από τη Κίτρινη Γραμμή.
Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία για ειρήνη. Η Χαμάς θα πρέπει να την αδράξει, παύοντας πλήρως τις επιθέσεις, τηρώντας αυστηρά το 20 σημείων ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ και προχωρώντας άμεσα στον αφοπλισμό της.
Έχουμε μεταφέρει τις ανησυχίες μας στους μεσολαβητές που συμφώνησαν να συνεργαστούν μαζί μας για την επιβολή της ειρήνης και την προστασία των αθώων αμάχων της Γάζας. Παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον της ειρήνης στην περιοχή».
Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/9nhijzThvb— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 15, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα