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Η Τεχεράνη δήλωσε πως εκτόξευσε προειδοποιητικά drones και πυραύλους κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στον Κόλπο του Ομάν
Η Τεχεράνη δήλωσε πως εκτόξευσε προειδοποιητικά drones και πυραύλους κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στον Κόλπο του Ομάν
Το Ιράν κατηγορεί το αμερικανικό ναυτικό για παρενοχλήσεις της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων
Το ιρανικό ναυτικό δηλώνει ότι εκτόξευσε πυραύλους και drones προειδοποίησης κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το αμερικανικό ναυτικό για παρενοχλήσεις της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
Οι Αμερικανοί, πάντως, διέψευσαν το περιστατικό μέσω ανακοίνωσης της CENTCOM.
Νωρίτερα, η Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει το υπό κυρώσεις πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
«Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια επιβολή των ναυτιλιακών κανονισμών για να διακόψουμε τα παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε τα πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.
Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στο θαλάσσιο εμπόριο του Ιράν, ενώ το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εναντίον πλοίων για να τα εμποδίσει να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, στην είσοδο του Κόλπου της Μέσης Ανατολής. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει τους τελευταίους μήνες πολλά εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα στον Ινδικό Ωκεανό.
Οι Αμερικανοί, πάντως, διέψευσαν το περιστατικό μέσω ανακοίνωσης της CENTCOM.
Νωρίτερα, η Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει το υπό κυρώσεις πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
«Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια επιβολή των ναυτιλιακών κανονισμών για να διακόψουμε τα παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε τα πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.
Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel MT DAVINA located in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) June 5, 2026
We will continue global maritime enforcement to disrupt illicit networks… pic.twitter.com/7sNPNx0doN
Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στο θαλάσσιο εμπόριο του Ιράν, ενώ το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εναντίον πλοίων για να τα εμποδίσει να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, στην είσοδο του Κόλπου της Μέσης Ανατολής. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει τους τελευταίους μήνες πολλά εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα στον Ινδικό Ωκεανό.
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