Η Τεχεράνη δήλωσε πως εκτόξευσε προειδοποιητικά drones και πυραύλους κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στον Κόλπο του Ομάν

Το ιρανικό ναυτικό δηλώνει ότι εκτόξευσε πυραύλους και drones προειδοποίησης κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το αμερικανικό ναυτικό για παρενοχλήσεις της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.Οι Αμερικανοί, πάντως, διέψευσαν το περιστατικό μέσω ανακοίνωσης της CENTCOM.Νωρίτερα, η Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει το υπό κυρώσεις πλοίο χωρίς εθνικότητα M/Tστον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της νύχτας.«Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια επιβολή των ναυτιλιακών κανονισμών για να διακόψουμε τα παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε τα πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στο θαλάσσιο εμπόριο του Ιράν, ενώ το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εναντίον πλοίων για να τα εμποδίσει να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, στην είσοδο του Κόλπου της Μέσης Ανατολής. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει τους τελευταίους μήνες πολλά εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα στον Ινδικό Ωκεανό.